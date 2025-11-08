雲林風箏衝浪公開賽登場 210名選手競技

快訊

中央社／ 雲林縣8日電
「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」8日登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚，在海上追風秀絕技。圖／中央社
「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」8日登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚，在海上追風秀絕技。圖／中央社

「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」今天登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚雲林縣，210名選手在海上追風秀絕技。

雲林縣府今天舉辦2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動，觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、雲林縣長張麗善到場為選手加油。

張麗善說，三條崙海水浴場擁有穩定且安全的風速，非常適合風箏衝浪等水上活動，自5年前開始比賽後，成為國內外愛好者心中國際風箏衝浪聖地之一，每屆比賽吸引日本、韓國、越南、印度、俄羅斯等多國好手齊聚雲林，展現地方的國際化能量。

徐振能指出，三條崙海水浴場是海岸觀光活化典範，縣府、四湖鄉公所用心規劃活動、積極投入改善環境是成功最大要素。包括國際風箏衝浪比賽、雲西海洋音樂季推播，愈來愈多民眾都來此觀光，從事親水活動，知名度愈來愈高。

徐振能表示，觀光署會盡速與公所合作，將這個場域出租給業者經營，讓遊客休閒旅遊活動時，能夠享受美食輕食。另周邊黑森林自行車道、鐵馬驛站整建優化工作會持續進行，提升雲西海岸線觀光環境與旅遊品質。

計畫處長李明岳說明，今天登場的風箏衝浪競賽包含繞標競速與花式跳高表演，選手們在浪尖間展現速度與力量。明天壓軸登場的是風翼水翼繞標競速賽與水翼Pump交流表演賽專場。另今年特別在風箏衝浪繞標競速賽與風翼水翼繞標競速賽中，增設公開男、銀壯男及金壯男組別，讓賽事更具層次與看點。

風箏 雲林 張麗善

