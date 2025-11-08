快訊

撞臉祖先？德川家康後代上傳多張對比照 日網朝聖「全在看她的臉」

雲林斗南鎮農會推有機友善農業 活動融合市集音樂

中央社／ 雲林縣8日電
雲林縣斗南鎮農會推廣有機友善農業，連續4年舉辦幸福島嶼活動，結合文創市集、音樂演出和沙龍講座（圖）等，8日吸引大批人潮共襄盛舉。圖／中央社
雲林縣斗南鎮農會推廣有機友善農業，連續4年舉辦幸福島嶼活動，結合文創市集、音樂演出和沙龍講座（圖）等，8日吸引大批人潮共襄盛舉。圖／中央社

雲林縣斗南鎮農會推廣有機友善農業，連續4年舉辦幸福島嶼活動，今年主題為「We are...」，結合文創市集、音樂演出和沙龍講座等，今天吸引2萬人參與。

斗南鎮農會今天在斗南之森食農教育園區舉辦2025幸福島嶼活動，今年主題為「We are...」，農糧署長姚士源、斗南鎮農會總幹事張燕容等人出席。

根據農糧署統計，全國有機耕種面積2萬8000多公頃，中部占6000多公頃，而雲林縣約1400公頃。

姚士源說，每年11月11日的全國有機農業日象徵土地與生態的連結，幸福島嶼活動正是這份精神的延伸，希望透過創新展演與體驗活動，讓更多人以實際行動支持有機農業，讓友善耕作成為全民的生活態度。雲林縣府日前核定斗南鎮農會18公頃有機促進區，中央、地方和農會一起努力推動有機耕作。

張燕容表示，農會持續推動友善環境與教育結合，將食農教育融入社區、學校與生活。今年活動邀請更多在地農友及品牌攜手參與，讓幸福島嶼成為農業新創的展示舞台，「消費者願意吃、農夫就願意種」，以生活的方式支持農業、實際行動守護土地。

斗南鎮農會指出，2025幸福島嶼規劃14大主題區，主題橫跨食農、文創與永續三大面向，各主題各具特色但又相互串聯，猶如有機田區中的穩定生態系統，體現萬物共生的理念。

