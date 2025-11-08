快訊

台南又一百年歷史建築重生 原日本陸軍台南偕行社4年修復今重啟

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
百年偕行社由弎畫廊進駐，開幕首展邀請台灣重量級藝術家徐永旭以「潤潤」為題，象徵滋養與延續，寓意藝術在時間、城市與土地間的流動。圖／取自黃偉哲臉書
歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」經過近4年的修復工程後，在完成招商後正式對外開放，由弎畫廊取得營運權，今天開幕首展開幕首展邀請台灣知名藝術家徐永旭，以雕塑作品「潤潤」重新詮釋歷史場域，為台南市文化古蹟注入新生命。

文化局表示，建於1915年的偕行社，三棟建築群採和洋混合風格，從西至東分別呈現不同特色：第一棟為二層樓木骨洋風石造建築，外牆採拋泥工法，保留木造窗框與半切妻式石板屋頂；第二棟為L型一層洋風建築，室內挑高成半圓弧形天花板，推測為當時主要集會空間；第三棟則呈現傳統日式格局，原具二層樓高煙囪，浴廁隔間完整保留，充分展現當年軍人生活樣貌。

修復期間，團隊意外在牆體中發現一層黑色、帶有七彩光澤的特殊夾層，經檢驗確認為以「煉銅爐渣」回火產出的「孔雀砂」，這是台灣日治建築修復首次使用的技術。研究團隊透過實驗方式重現材料，並將其應用於建築細節復原中，為偕行社歷史增添珍貴篇章，也提升其文化價值與技術典範意義。

整體修復工程以還原式復刻為原則，將建築原貌完整呈現，使這座百年建築在現代仍能保有歷史韻味與古樸典雅的空間感。在完成修復與招商程序後，由弎畫廊取得偕行社營運權，負責人蘇三表示，偕行社不只是場館遷移，而是對歷史空間的延續，未來將以複合式藝文空間運作，結合展覽、閱讀、咖啡與文化交流活動，讓藝術在百年建築中持續發酵，並與世界展開對話。

偕行社=位於市區核心地帶，鄰近台南火車站、文化創意產業園區、321巷藝術聚落及台南公園，交通便利、文化氛圍濃厚。副市長葉澤山指出，偕行社是台南重要歷史文化資產，重新開幕將串聯市區文化觀光軸線，吸引國內外旅客，是台南新興文化亮點之一。

原日本陸軍台南偕行社歷經快4年的修復，今天將重新對外開放。圖／取自黃偉哲臉書
百年偕行社由弎畫廊進駐，開幕首展邀請台灣重量級藝術家徐永旭以「潤潤」為題，象徵滋養與延續，寓意藝術在時間、城市與土地間的流動。圖／取自黃偉哲臉書
