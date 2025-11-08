影／雲林隊44天馳援花蓮 怪手排出巨大愛心告別花蓮「陪你到最後」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災後，來自400公里遠的雲林縣籌組「雲林隊」協助災區重建，其中由交通工務局聯合義力營造、新科營造等民間夥伴組成的重機具救災隊伍，歷經44天終於在昨天圓滿達成任務，功成身退，離開花蓮前夕，這群被雲林縣長張麗善譽為「沒有披風的英雄」，以怪手整齊排列，在災區留下巨大的「愛心」圖樣，展現鐵漢的細膩柔情。

雲林縣長張麗善表示，當初接到花蓮災情回報，立刻意識到「這事很嚴重」，隨即要求交通工務局長汪令堯號召民間力量，首批團隊集結30台大型機具、37名人力，迅速奔赴花蓮馳援，環保局、水利處、農業處等單位也緊接著後援。

這段期間，雲林隊不眠不休，協助清運土石、搶修道路，讓受災最嚴重的佛祖街一帶得以恢復生機。其中，新科營造總經理姜偉國親自坐鎮前線指揮，他曾參與八八風災救災，這次在災區負責指揮怪手築堤導流，成功遏止洪水持續灌入佛祖街，更協助特搜人員開挖，找到失聯八旬阿嬤的遺體，為搜救任務畫下句點。

姜偉國連續44天在花蓮坐鎮指揮，親自駕駛最大台的500型怪手救災，期間僅因公務短暫返鄉兩天，他因每天親駕怪手救災曬得黝黑，短暫回家時孫子甚至因為他曬得像黑人一樣，一時沒認出來，他的無私投入與專業能力，獲得前線特搜隊的高度信任。

交通工務局長汪令堯表示，中央團隊撤出時，花蓮縣長徐榛蔚懇請雲林隊留下支援，「我們就留下來，陪花蓮到最後」。首批重機具隊伍昨圓滿撤離，並在現場以怪手排列出巨大愛心告別花蓮，為災區留下最溫暖的印記。

但雲林縣的支援並未中斷，雲林縣環保局長張喬維表示，環保團隊已駐紮當地27天，累計處理300多車次的廢棄物與生活垃圾，預計下周才會撤回，會落實縣長「雲林陪花蓮到最後」的承諾。