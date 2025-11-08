快訊

拂翠雅集乙巳年書畫聯展 台南新營文化中心展出58幅作品

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
拂翠雅集乙巳年書畫聯展展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
拂翠雅集乙巳年書畫聯展展出58幅作品。圖／新營文化中心提供

台南市新營文化中心今起到23日舉辦「拂翠雅集2025乙巳年書畫聯展」。20位成員展出58幅書法與水墨作品，題材涵蓋書法、山水與花卉。今天上午開幕，拂翠雅集成員與藝術家、書畫愛好者到場，氣氛熱絡，邀請民眾來觀展交流，共同感受書畫之美。

聯展以水墨書畫為核心，呈現傳統與當代書畫多樣風貌。作品有清雅細膩小品，有氣勢磅礡山河，書法筆觸勁健挺拔，水墨渲染柔韻層次，都傳達創作者心境與情感。藝術家陳茂隆表示，觀眾不僅能欣賞藝術之美，也能感受到文字與水墨背後的生命溫度。

拂翠雅集2022年成立，源自「墨研書畫苑」成員來自各行各業，懷抱對翰墨藝術的熱情。陳茂隆指導成員長年浸潤於紙筆墨硯，彼此切磋、共同成長，從創作中找到心靈寄託。

拂翠雅集以「翰墨寄情、藝術入生活」為理念，期盼讓傳統書畫在現代社會中持續發光，也吸引更多年輕世代走進藝文場域。此次展覽不僅是成果展示，更是一場融合詩意與墨香的藝術饗宴。

文化中心表示，陳茂隆深耕水墨與書法，致力推廣書畫藝術，希望更多人感受書畫的氣韻與魅力。他以深厚筆墨修養帶領學員從臨摹到創作，體悟筆墨間的靜謐與力量，孕育出活躍書畫團體，「拂翠雅集」以獨特風格與創作熱情，成為南部藝文圈的重要力量。

藝術家陳茂隆指導拂翠雅集成員創作，今天展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
藝術家陳茂隆指導拂翠雅集成員創作，今天展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
藝術家陳茂隆指導拂翠雅集成員創作，今天展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
藝術家陳茂隆指導拂翠雅集成員創作，今天展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
拂翠雅集乙巳年書畫聯展展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
拂翠雅集乙巳年書畫聯展展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
拂翠雅集乙巳年書畫聯展展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
拂翠雅集乙巳年書畫聯展展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
藝術家陳茂隆指導拂翠雅集成員創作，今天展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
藝術家陳茂隆指導拂翠雅集成員創作，今天展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
拂翠雅集乙巳年書畫聯展展出58幅作品。圖／新營文化中心提供
拂翠雅集乙巳年書畫聯展展出58幅作品。圖／新營文化中心提供

藝術家 台南

