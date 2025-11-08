正名運動25年 西拉雅族慶豐收迎來「平埔原住民」身分

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市西拉雅文化協會今天在其發源地及核心場域的新化、左鎮一帶淺山部落舉辦「慶豐收、賀正名」慶祝活動，歷經25年正名運動努力，終於取得國家認定原住民身分。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅文化協會今天在其發源地及核心場域的新化、左鎮一帶淺山部落舉辦「慶豐收、賀正名」慶祝活動，歷經25年正名運動努力，終於取得國家認定原住民身分。記者吳淑玲／攝影

台南西拉雅族人爭取恢復原住民族身分長達25年，繼2022年10月28日釋憲勝利後，西拉雅族正名訴求今年10月23日由總統賴清德正式公布，法律地位獲得承認。台南市西拉雅文化協會今天在新化、左鎮一帶淺山部落舉辦「慶豐收、賀正名」慶祝活動，全市原住民族群「熟」註記約8千人，估尚有萬人未註記身分。

根據台南市原民會資料，台南市依據日治時期戶籍資料「熟」註記約8千人，民族別登記超過5千人，其中西拉雅族約4千人。「平埔原住民族群身分法」公布後，西拉雅族已提出民族認定申請，最快明年可納入原住民第17族，屆時即可辦理個人身分登記。

西拉雅族人世代以竹筍及竹製漁具維生，並以鼻笛、竹管樂器與自然共鳴，展現獨特的聲音美學。部落工藝師傳承器具，並延伸至舞台、法院及街頭，成為正名運動的重要象徵。今天活動燃竹炮並展示竹工藝品，前台南縣長蘇煥智、立委林宜瑾、議員李偉智、余柷青，以及口埤實小師生、各部落族人和苗栗後龍馬卡道族代表等踴躍參與。

在平埔原住民族群身分法公布後，各平埔族群須提出「民族認定」申請，經審議通過並行政院核定後，個人才能到戶政所辦理身分登記。西拉雅族為最先進入審議程序的族群，依該法第8條3項規定，其中主要是日時期戶籍有熟、平或其他足資證明。

台南市原民會主委白惠蘭指出，西拉雅族已是台南市定原住民，註記資料同步建置於戶政系統，總統頒布後就是法定原住民有法律保障，會配合中央政策，已經登記的會直接轉正；目前也做了西拉雅族名研究，可提供恢復原名的參考，明年推動西拉雅聚落的生活需求調查，也讓更多西拉雅文被看到。

西拉雅文化協會表示，11月3日收到原民會函請補正民族成員身分認定資料後，已召開理監事會議並做原則性決議，並向族人公告討論。正名入法後，將適用「原住民族語言發展法」、「文化資產保存法」及「原住民族傳統智慧創作保護條例」等法律，協會並要求政府三年內完成政治參與、社會福利、醫療等相關制度修法。

協會理事長羅超藤表示，西拉雅族名美麗，但族人多年來失去身分與族名，在萬正雄長老帶領下，族人多年努力，並感謝中央、地方及各級民意代表支持，才有今日成果。未來，協會將陸續找回失落的西拉雅文化。

活動以影片播放、工藝展示及傳統器具製作示範呈現部落生活美學，竹棚架重現歡聚意象；儀式與音樂貫穿全場，竹炮與竹樂器序樂揭開收穫祭，全體合唱 Holakkima 並點燭共享湯圓，象徵名字、身分、文化與生態的回歸與延續。

住在台南新化、左鎮淺山竹出的西拉雅族，擅長以竹子搭屋及製作各種生活用品，部落藝師傳承傳統工藝，展示作品不乏超過60年。記者吳淑玲／攝影
住在台南新化、左鎮淺山竹出的西拉雅族，擅長以竹子搭屋及製作各種生活用品，部落藝師傳承傳統工藝，展示作品不乏超過60年。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅文化協會理事長羅超藤（右）表揚部落萬正雄長老（右二）及傳統竹藝師。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅文化協會理事長羅超藤（右）表揚部落萬正雄長老（右二）及傳統竹藝師。記者吳淑玲／攝影
在立法院為西拉雅正名出力甚多的立委林宜（右二）出席慶祝活動並與部落長老合影。記者吳淑玲／攝影
在立法院為西拉雅正名出力甚多的立委林宜（右二）出席慶祝活動並與部落長老合影。記者吳淑玲／攝影
西拉雅族人以竹子製作竹炮，在慶典時燃放。記者吳淑玲／攝影
西拉雅族人以竹子製作竹炮，在慶典時燃放。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅文化協會今天在其發源地及核心場域的新化、左鎮一帶淺山部落舉辦「慶豐收、賀正名」慶祝活動，歷經25年正名運動努力，終於取得國家認定原住民身分。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅文化協會今天在其發源地及核心場域的新化、左鎮一帶淺山部落舉辦「慶豐收、賀正名」慶祝活動，歷經25年正名運動努力，終於取得國家認定原住民身分。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅文化協會理事長羅超藤（左）與台南市原民會主委白惠蘭，在公私協力下，致力恢復西拉雅文化。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅文化協會理事長羅超藤（左）與台南市原民會主委白惠蘭，在公私協力下，致力恢復西拉雅文化。記者吳淑玲／攝影
前台南縣長蘇煥智今天出席西拉雅正名成功慶祝活動，他任內認定西拉雅族為縣定原住民，並開始在戶籍資料登記代表平埔族的「熟」註記。記者吳淑玲／攝影
前台南縣長蘇煥智今天出席西拉雅正名成功慶祝活動，他任內認定西拉雅族為縣定原住民，並開始在戶籍資料登記代表平埔族的「熟」註記。記者吳淑玲／攝影

