聽新聞
0:00 / 0:00
雲林社造30年成果大爆發 立委張嘉郡提3600億農再基金接棒
雲林縣深耕社區營造已逾30年，今集結50多個社區在林內鄉紫蝶生態地景園區舉辦「2025雲林社造嘉年華」，各社區透過精彩表演、美食展售與手作體驗，展現社區多元的創生成果與魅力，國民黨立委張嘉郡表示，中央農村再生基金1500億今年將用罄，她已提案3600億元的農再基金計畫，盼幫助所有社區持續擾動振興。
2025雲林社造嘉年華今以「雲林社造創生年」為主題登場，邀集55個社區設攤展售社區營造成果，不僅有精彩表演、社區特產美食，現場也讓民眾體驗手作DIY，雲林縣副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、縣議員張維崢及林文彬、陳永修等人都出席與社區同樂。
雲林樟湖藍染人文協會除展出藍染作品，並帶領民眾以毛根線製作山茶花，理事長黃文卿表示，茶是樟湖地區重要產業，近年社區以山茶花作為意象，公所也在社區種植逾500棵山茶花，社區將於11月29、30日舉辦謝平安活動，將以毛根線製作5000朵山茶花。
縣府文化觀光處長陳璧君表示，社造是地方創生基礎，因此今年起將從地方創生出發，協助社區再造，12月13日將邀地方創生專家舉辦論壇，盼透過經驗分享與對話，協助社區永續發展。城鄉發展處長林長造表示，縣府以社區為本，以人為先，持續擾動社區，做了很多事情，盼社區成果持續被看見。
張嘉郡表示，中央農村再生基金1500億今年將用罄，但全國各地農村及社區經歷這些年的擾動與刺激，好不容易逐漸活絡，更需持續扶植，她已提案3600億的農再基金計畫，盼幫助所有社區持續擾動、振興；張維崢表示，近年中央持續挹注經費補助地方社區再造、地方創生，好不容易看到成果，希望中央、地方持續挹注資源，讓社區永續經營。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言