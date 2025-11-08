雲林社造30年成果大爆發 立委張嘉郡提3600億農再基金接棒

雲林縣深耕社區營造已逾30年，今集結50多個社區在林內鄉紫蝶生態地景園區舉辦「2025雲林社造嘉年華」，各社區透過精彩表演、美食展售與手作體驗，展現社區多元的創生成果與魅力，國民黨立委張嘉郡表示，中央農村再生基金1500億今年將用罄，她已提案3600億元的農再基金計畫，盼幫助所有社區持續擾動振興。

2025雲林社造嘉年華今以「雲林社造創生年」為主題登場，邀集55個社區設攤展售社區營造成果，不僅有精彩表演、社區特產美食，現場也讓民眾體驗手作DIY，雲林縣副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、縣議員張維崢及林文彬、陳永修等人都出席與社區同樂。

雲林樟湖藍染人文協會除展出藍染作品，並帶領民眾以毛根線製作山茶花，理事長黃文卿表示，茶是樟湖地區重要產業，近年社區以山茶花作為意象，公所也在社區種植逾500棵山茶花，社區將於11月29、30日舉辦謝平安活動，將以毛根線製作5000朵山茶花。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，社造是地方創生基礎，因此今年起將從地方創生出發，協助社區再造，12月13日將邀地方創生專家舉辦論壇，盼透過經驗分享與對話，協助社區永續發展。城鄉發展處長林長造表示，縣府以社區為本，以人為先，持續擾動社區，做了很多事情，盼社區成果持續被看見。