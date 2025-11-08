迎馬年！嘉義鹿草圓山宮製稻草火馬 推出聯名辣椒米磚

嘉義縣鹿草圓山宮主祀王孫大使公，是當地信仰中心，廟方4年前復辦中斷近60年的罕見宗教民俗「放火馬」傳統，明年恰逢「馬年」又遇上嘉縣舉辦台灣燈會，廟方決定重現早期編製「稻草馬」傳統，鹿草鄉公所及農會也發揮創意，開發聯名朱雀朝天椒「辣椒米磚」。

總幹事張原豪說，「放火馬」是當地自清代開始的除疫儀式，早期民眾為祈福、消災解厄、除疫、晉財，以稻草紮成馬形狀燃燒，象徵神明指派兵馬載走瘟疫，現在很多廟宇改以金紙製作火馬，今年鹿草圓山將以稻草重現傳統儀式，農曆1月15日元宵節晚間登場。

委員謝東達表示，為了重現早期燒火馬儀式，團隊重新學習用稻草製作火馬技法，用草繩將一束束稻草綁成馬匹形象，做出四肢與馬頭形狀，再用紅紙作為鞍韉，紅繩作為轡頭，並有祈福小卡可寫上願望祈福，預計明年活動將準備材料讓民眾DIY，推廣鹿草傳統文化。