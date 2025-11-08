聽新聞
行人阻礙多 南市府重點路段改善、今年已排除88處障礙物

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市關廟區中山路二段人行道淨空及路口改善，提升行人安全。圖／台南市工務局提供
台南市關廟區中山路二段人行道淨空及路口改善，提升行人安全。圖／台南市工務局提供

台南人行道常見電箱等設施占據通行空間，為人詬病，市府工務局針對人行道淨寬不足90公分路段，已列為改善重點，今年已移除或排除88處人行道障礙物，另針對路側障礙物處理76處，路口行人安全改善120處，易肇事路口改善8處，道路斷面調整51處，非號誌化路口改善147處。

工務局表示，台南因道路及人行道較為狹小，各管線設施物容易造成行人通行阻礙，目前主要是配合路平專案將箱體移至中央分隔島，人行道上不少台電電箱影響行人通行，會請台電針對道路及人行空間進行全面檢討，因電箱遷移必須斷電，避免引起民怨，盡量在不影響正常供電情形下，將電箱等設施物遷移、拆除，還給行人完善安全的通行空間。

另配合國土署「車道瘦身」計畫，縮減部分道路空間增設左轉道，增加車流順暢及減少路肩違停，工務局表示，對於路口及人行空間的改善，都會積極面對，盼提供民眾完善的人行空間。

工務局強調，部分改善需跨機關配合，像電箱遷移就要台電協助，加上部分路段涉及民眾使用習慣，進度難免受影響，但仍會持續溝通，目標是擴大安全人行環境。將持續滾動檢討，逐段排除障礙，提高通行品質。

人行道 台南 行人 國土署 台電

