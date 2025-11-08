台南東區中華東路人行道 99電箱擋道

台南市東區中華東路人行道改善工程近日動工，因是主要幹道，車流量大，沿線人行道長期受到花盆、機車及電箱占用，市府爭取1億多元經費改善，議員質疑分5段施工恐拖長交通黑暗期，且沿線人行道有高達99個電箱，須配合捷運藍線才能遷移，人行空間仍受阻；工務局說只要捷運落墩位置確定就可遷移。

工務局說，中華東路人行道改善計畫將電箱移至中央分隔島，擴大街角人行空間，增設路肩停車位，並退縮行人穿越線，同時改善人行道寬度至1.8公尺，增設左轉專用車道及進行路面刨鋪，上月動工，工期約1年。

市議員曾培雅昨質詢指出，工程雖已於上月動工，但現場常沒見到工人，且人行道不長卻分5段施工，恐拖延完工，造成交通黑暗期過長，影響民眾出行。她盤點沿線人行道發現有高達99個電箱，因位置需配合捷運藍線施工，但藍線明年底才可能動工，預計2031年才完成，電箱若保留3年或5年才遷移，人行空間仍受影響。

工務局長陳世仁表示，分段施工主要考量沿線兩側店家營業需求，已從原先分9段改為5段，以降低施工對商家衝擊。電箱部分已與捷運工程處協調，施工期間將保留於路側人行道，但維持行人可通行動線；未來依藍線捷運墩柱落墩位置，分階段遷移至中央分隔島，確保人行道使用安全及順暢。

工務局說明，中華東路改善工程從中華陸橋至凱旋路口，全長約2.7公里，將分5階段施工，預計2026年底完工。除了人行道拓寬與路面改善，工程也包含左轉專用車道設置及路肩停車空間調整。針對電箱問題，11月3日已完成會勘，將視捷運藍線施工進度與落墩位置，協調移置至中央分隔島，避免二次施工影響行人通行。