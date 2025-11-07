嘉義市舊城再生新里程碑 西門交誼創新所啟用青年創業基地

嘉義市政府推動舊城區再生，位於光華路、興中街與中正路交會處的舊興中派出所，轉型為「西門交誼創新所」，下午慶祝啟用。該地點曾為古諸羅城西門所在地，也是嘉義早期商業文化的發源地，如今以「文化×新創×數位」為核心，成為結合青年創業與數位工作的新型基地，象徵嘉義老城再生的重要里程碑。

西門交誼創新所空間規畫兼具創意與實用性，1樓為策展與公共交流空間，提供展覽、活動發布及新創成果展示；2樓大型會議及工作坊空間，激發創意與靈感；3樓青創辦公室及共享空間，供青年團隊及國內外數位工作者使用。改造由白水設計李金源團隊、翔宏營造及IKEA合作完成，展現跨界合作成果。

市長黃敏惠表示，西門交誼創新所是市府「舊城創新生」十大旗艦計畫之一。基地在保留歷史紅磚立面與建築外觀的同時，融入現代共享空間及展覽設施，呈現歷史與創新的交會精神。透過青年創業團隊進駐與數位遊牧模式，引入新活力，帶動舊城區產業升級，讓嘉義成為「最適合創業的文化之都」。

黃敏惠說，西門交誼創新所不只是建築再造，更是舊城文化與產業轉型的象徵。市府將持續提供創業輔導與資源，讓嘉義成為青年創業與文化創意的首選城市，落實永續城市的願景，為老城注入新生命。