台南市府南鯤鯓代天府辦千人祈福平安宴 送千元購物券

台南市政府今天宣布攜手南鯤鯓代天府、雲嘉南濱海國家風景管理處，16日中午在代天府前廣場舉辦「虱目魚香繞鯤鯓，千人祈福平安宴」，邀請民眾共襄盛舉，要以在地最豐盛美味，感謝各界在風災後對台南慷慨援助，使家園重建得以順利完成。

代天府總幹事侯賢名指出，感謝全台各界宮廟及信徒熱心支持，活動特別結合「平安鹽祭」，邀請大家一起來辦桌祈福。為感念風災後各界湧入愛心，主辦單位除提供豐盛佳餚更祭出超值優惠，每桌提供500元購物券。地方與南鯤鯓代天府再加碼，讓每桌總共享有1千元購物券回饋。

農業局長李芳林表示，平安宴不僅是感恩，更是行銷在地優質農漁產品絕佳機會。台南特產虱目魚將作為主角，結合其他在地食材，把最好的美味呈現在千人辦桌的宴席上，讓參與民眾「有的吃又有的買」，同時將台南豐饒的物產推廣出去。

市長黃偉哲表示，台南在風災後能迅速復原，最感謝的是全國各界的關懷與協助。這場「千人祈福平安宴」不僅是一場美食饗宴，更是一場感恩的盛典，藉由虱目魚料理傳遞臺南人的熱情與感謝，邀請大家一同前來南鯤鯓，以美食結緣、以祈福傳愛，讓重建的溫暖持續延伸。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，丹娜絲颱風造成重創，希望藉由平安鹽祭加碼舉辦的這場「千人平安宴」，能讓風災的烏雲徹底散去，共同迎來希望與重生的陽光。活動報名至16日中午12時，報名網址https://beimen.tainan.gov.tw/，洽詢電話06-7862001。