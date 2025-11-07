台南經發局組「台南隊」 赴美聖地牙哥健身器材展拚外銷

台南市經發局以「共同參展、買家商機媒合會，以及潛在買家企業參訪」的三合一拓銷模式，帶領南市廠商參加美國聖地牙哥體育用品及健身器材展，強化國外買主對南市優質產品之認識，並透過英文共同型錄的設計，提升產品設計感及共同行銷之傳播力與印象，期待達成南市產品外銷全球的目標。

2025聖地牙哥體育用品及健身器材展，美國時間11月6、7日舉行，經發局長張婷媛指出，本次結合運動器材OEM及ODM、設備模具、板金加工、機能食品等類型業者，拓展台南產業新市場，並以「Discovering Taiwan」標語意象，持續開拓新商機與合作機會。

同時於展會期間，安排國外買家至本市攤位媒合商洽，增加接單銷售機會，此外也安排本市參展商與當地DICK'S Sporting Goods, Inc、Recreational Equipment, Inc.等器材設備、裝備業者進行拜訪，以相互建立聯繫管道及商談合作機會。

市長黃偉哲表示，在全球市場供應鏈快速變化下，如何在市場競爭中取得先機，是經濟貿易的重要課題，透過參與國際性展會提升產品曝光及尋求產業合作商機，可強化產品行銷力及產品接單合作機會。