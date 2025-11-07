大灣交流道塞爆…台南議員提建高架橋通國1 工務局：須國防部同意

台南大灣交流道交通壅塞，已成為用路人的噩夢，市議員李鎮國今天質詢建議市府在南紡夢時代對面的平實路底建造高架橋直通國1，不僅高架道路可成高速公路的交流匝道，也能紓解鄰近街道塞車問題；工務局長陳世仁說，此案已在去年進行初步規畫，有地下與高架二個方案，開挖地下通道成本高，執行也困難。

李鎮國表示，平實路底的道路，大都為國有及軍方用地的復興里，因為地勢落差，非常適合建造高架橋，可直接上中山高，成為國1的交流道匝道，這可遠端解決大灣交流道與大灣路、復興路，包括高速一街與高速二街的塞車問題，民眾絕對非常有感，中央也會配合。

他強調，高架橋所需土地皆為國有，取得容易，較為麻煩的是下方兵營彈藥庫遷移，需要請立委與國防部協商，這些土地大都取得容易，唯一頭痛的是，他曾擔任17年的里長，都不知道里內有彈藥庫，且離民宅僅有公尺，已明顯違反安全法規。

針對議員關心大灣交流道交通堵塞，建議可開闢高架橋解決，工務局回應表示，市府自去年已進行初步規劃，議員建議方案如置高架橋等，因涉及國防部設施土地，需國防部同意；如以地下化方式，則建置成本相當高。市府會以各種可能性進行方案規畫，以舒緩當地交通。