大灣交流道塞爆…台南議員提建高架橋通國1 工務局：須國防部同意

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府交通局在安定、大灣交流道周邊施行AI智慧車流辨識及號誌管理策略， 有效節省用路人5%至9%時間。圖／台南市交通局提供
台南市府交通局在安定、大灣交流道周邊施行AI智慧車流辨識及號誌管理策略， 有效節省用路人5%至9%時間。圖／台南市交通局提供

台南大灣交流道交通壅塞，已成為用路人的噩夢，市議員李鎮國今天質詢建議市府在南紡夢時代對面的平實路底建造高架橋直通國1，不僅高架道路可成高速公路的交流匝道，也能紓解鄰近街道塞車問題；工務局長陳世仁說，此案已在去年進行初步規畫，有地下與高架二個方案，開挖地下通道成本高，執行也困難。

李鎮國表示，平實路底的道路，大都為國有及軍方用地的復興里，因為地勢落差，非常適合建造高架橋，可直接上中山高，成為國1的交流道匝道，這可遠端解決大灣交流道與大灣路、復興路，包括高速一街與高速二街的塞車問題，民眾絕對非常有感，中央也會配合。

他強調，高架橋所需土地皆為國有，取得容易，較為麻煩的是下方兵營彈藥庫遷移，需要請立委與國防部協商，這些土地大都取得容易，唯一頭痛的是，他曾擔任17年的里長，都不知道里內有彈藥庫，且離民宅僅有公尺，已明顯違反安全法規。

針對議員關心大灣交流道交通堵塞，建議可開闢高架橋解決，工務局回應表示，市府自去年已進行初步規劃，議員建議方案如置高架橋等，因涉及國防部設施土地，需國防部同意；如以地下化方式，則建置成本相當高。市府會以各種可能性進行方案規畫，以舒緩當地交通。

國防部 高架橋 議員 台南

相關新聞

生第三胎意願僅8.9% 張麗善鬆口鎖定「催生關鍵」研議明年加碼補助

雲林縣受人口老化、外流影響，人口數生不如死，縣府去年祭出「2年6億元萬寶龍」坐月子生育補助，目標催生一萬人，今年9月提前...

大灣交流道塞爆…台南議員提建高架橋通國1 工務局：須國防部同意

台南大灣交流道交通壅塞，已成為用路人的噩夢，市議員李鎮國今天質詢建議市府在南紡夢時代對面的平實路底建造高架橋直通國1，不...

台南人行道電箱等障礙物改善 工務局今年排除88處

台南市人行道常見電箱等設施占據通行空間，為人詬病，市府工務局針對人行道淨寬不足90公分路段，已列為改善重點，今年已移除或...

靈鷲山籌建嘉義講堂 慈善音樂會特色市集16日登場

靈鷲山在嘉義市新興開發區湖子內興建嘉義講堂，預計2027年竣工，為南台灣打造新佛法教育與心靈修行基地。講堂規畫5層樓，已...

台南名攤市集獲1128星創新高 花園夜市再奪南台灣唯一5星

經濟部優良市集暨樂活名攤評核計畫，台南再創佳績，共獲5星市集2處、4星市集6處、3星市集35處、2星市集7處；5星名攤7...

搶搭雙11購物節！嘉義行政分署拍賣查扣大貨車 變賣查封物

搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會，除受雲林地方檢察署囑託，拍...

