台南東區中華東路人行道99電箱林立 工務局：捷運落墩確定就可遷

台南市東區中華東路人行道改善工程近日動工，因是主要幹道，車流量大，沿線人行道長期受到花盆、機車及電箱占用，市府爭取中央1億多元經費進行改善，議員質疑分5段施工恐拖長交通黑暗期，且沿線人行道有高達99個電箱，須配合捷運藍線才遷移，行人空間仍受阻；工務局說只要捷運落墩位置確定就可遷移。

工務局說，中華東路人行道改善計畫將電箱移至中央分隔島，擴大街角人行空間，增設路肩停車位，並退縮行人穿越線，同時改善人行道寬度至1.8公尺，增設左轉專用車道及進行路面刨鋪，上月動工，工期預計1年。

市議員曾培雅上午質詢指出，工程雖已於上月動工，但現場常沒見到工人，且人行道不長卻分5段施工，恐拖延完工，造成交通黑暗期過長，影響民眾出行。她並盤點沿線人行道，發現高達99個電箱，但因位置需配合捷運藍線施工，但藍線捷運明年底才可能動工，預計2031年才完成，電箱若保留3年或5年才遷移，行人空間仍受影響。

工務局長陳世仁表示，分段施工主要考量沿線兩側店家營業需求，已從原先分9段改為5段，以降低施工對商家的衝擊。電箱部分，工務局已與捷運工程處協調，施工期間將保留於路側人行道，但維持行人可通行動線；未來將依藍線捷運墩柱落柱位置，分階段遷移至中央分隔島，確保人行道使用安全及順暢。