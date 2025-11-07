聽新聞
生第三胎意願僅8.9% 張麗善鬆口鎖定「催生關鍵」研議明年加碼補助
雲林縣受人口老化、外流影響，人口數生不如死，縣府去年祭出「2年6億元萬寶龍」坐月子生育補助，目標催生一萬人，今年9月提前達標，多位縣議員關心政策是否延續，雲林縣長張麗善今鬆口，為有效刺激人口正成長，縣府正研議明年起針對第三胎以上新生兒加碼補助。
雲林縣去年推出「2年6億元萬寶龍」坐月子生育補助，是張麗善任內最受矚目的生育政策，每胎加碼3萬元坐月子補助，讓前三胎生育津貼從3萬元提高至6萬元，第4胎則從10萬元加碼至13萬元，政策推出後成效明顯，截至上周，全縣新生兒達1萬700多名，提早達標，縣府為此追加1.2億元預算，確保每位新生兒父母都能領到補助。
縣議會今天總質詢，議員廖偉晴表示，政策確實帶來正面影響，成功穩定雲林人口，「這樣的好政策應該持續下去，很多鄉親都在期待。」
張麗善表示，雲林過去每年人口自然減少超過4千人，但推動「萬寶龍」後，減少幅度已降至千人左右，根據縣府調查，新增的一萬多名新生兒中，有87%仍設籍雲林，僅13%因父母工作或居住因素遷出。
張麗善說，補助確實提升生育意願，第一胎的生育意願由原本四成多提升至58%，第二胎達38.5%，但第三胎卻僅剩8.9%。「若不鼓勵第三胎，人口難以正成長。」她表示，縣府正研議明年從第三胎起加碼補助金額，希望提供更實質誘因，鼓勵家庭願意生、敢於生，預計下月初公布新制辦法。
至於外界關心的第一、二胎補助是否延續，張麗善坦言，考量縣府財政壓力，「明年將回歸正常機制，每胎補助3萬元」，但會持續檢討預算空間，讓催生政策能持續推動。
雲林縣部分鄉鎮市公所依據財力加碼發放生育津貼，元長鄉公所明年將補助第一胎1.2萬、第二胎2萬、第三胎3萬，口湖鄉明年將每胎生育津貼各加碼1萬，二崙鄉明年也從6千元加碼至1萬元。
