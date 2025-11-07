快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

生第三胎意願僅8.9% 張麗善鬆口鎖定「催生關鍵」研議明年加碼補助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府推出「2年6億元萬寶龍」生育補助計畫成功，第1萬名新生寶寶在斗六幸福誕生，雲林縣長張麗善當時（左）親往祝賀。圖／本報資料照
雲林縣政府推出「2年6億元萬寶龍」生育補助計畫成功，第1萬名新生寶寶在斗六幸福誕生，雲林縣長張麗善當時（左）親往祝賀。圖／本報資料照

雲林縣受人口老化、外流影響，人口數生不如死，縣府去年祭出「2年6億元萬寶龍」坐月子生育補助，目標催生一萬人，今年9月提前達標，多位縣議員關心政策是否延續，雲林縣長張麗善今鬆口，為有效刺激人口正成長，縣府正研議明年起針對第三胎以上新生兒加碼補助。

雲林縣去年推出「2年6億元萬寶龍」坐月子生育補助，是張麗善任內最受矚目的生育政策，每胎加碼3萬元坐月子補助，讓前三胎生育津貼從3萬元提高至6萬元，第4胎則從10萬元加碼至13萬元，政策推出後成效明顯，截至上周，全縣新生兒達1萬700多名，提早達標，縣府為此追加1.2億元預算，確保每位新生兒父母都能領到補助。

縣議會今天總質詢，議員廖偉晴表示，政策確實帶來正面影響，成功穩定雲林人口，「這樣的好政策應該持續下去，很多鄉親都在期待。」

張麗善表示，雲林過去每年人口自然減少超過4千人，但推動「萬寶龍」後，減少幅度已降至千人左右，根據縣府調查，新增的一萬多名新生兒中，有87%仍設籍雲林，僅13%因父母工作或居住因素遷出。

張麗善說，補助確實提升生育意願，第一胎的生育意願由原本四成多提升至58%，第二胎達38.5%，但第三胎卻僅剩8.9%。「若不鼓勵第三胎，人口難以正成長。」她表示，縣府正研議明年從第三胎起加碼補助金額，希望提供更實質誘因，鼓勵家庭願意生、敢於生，預計下月初公布新制辦法。

至於外界關心的第一、二胎補助是否延續，張麗善坦言，考量縣府財政壓力，「明年將回歸正常機制，每胎補助3萬元」，但會持續檢討預算空間，讓催生政策能持續推動。

雲林縣部分鄉鎮市公所依據財力加碼發放生育津貼，元長鄉公所明年將補助第一胎1.2萬、第二胎2萬、第三胎3萬，口湖鄉明年將每胎生育津貼各加碼1萬，二崙鄉明年也從6千元加碼至1萬元。

雲林縣長張麗善今鬆口，為有效刺激人口正成長，縣府正研議明年起針對第三胎以上新生兒加碼補助。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今鬆口，為有效刺激人口正成長，縣府正研議明年起針對第三胎以上新生兒加碼補助。記者陳雅玲／攝影

生育補助 張麗善

延伸閱讀

「最煎熬15天」後拍出穩定豬價 雲林肉市總經理坦言出手拜託護盤

水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

雲林湖山水庫可否設光電？議員質詢張麗善 她4字回應了

延宕30年斗六鐵道高架化又打回原形 張麗善：中央要讓雲林人等多久

相關新聞

生第三胎意願僅8.9% 張麗善鬆口鎖定「催生關鍵」研議明年加碼補助

雲林縣受人口老化、外流影響，人口數生不如死，縣府去年祭出「2年6億元萬寶龍」坐月子生育補助，目標催生一萬人，今年9月提前...

靈鷲山籌建嘉義講堂 慈善音樂會特色市集16日登場

靈鷲山在嘉義市新興開發區湖子內興建嘉義講堂，預計2027年竣工，為南台灣打造新佛法教育與心靈修行基地。講堂規畫5層樓，已...

台南名攤市集獲1128星創新高 花園夜市再奪南台灣唯一5星

經濟部優良市集暨樂活名攤評核計畫，台南再創佳績，共獲5星市集2處、4星市集6處、3星市集35處、2星市集7處；5星名攤7...

搶搭雙11購物節！嘉義行政分署拍賣查扣大貨車 變賣查封物

搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會，除受雲林地方檢察署囑託，拍...

建高鐵聯外輕軌嘉市府再槓中央 張啓楷、民間團體掛看板挺建輕軌

高鐵嘉義車站跨縣市聯外輕軌興建（捷運藍線）推動再掀攻防。嘉義市長黃敏惠日前議會強調，輕軌可行性研究案去年6月送交通部審查...

嘉義縣嚴查垃圾分類 資源回收量暴增

嘉義縣逾半鄉鎮資源回收車每周僅行駛1次，民眾垃圾分類不確實，常將資源回收物混入一般垃圾，環保局加強抽查進焚化爐的垃圾車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。