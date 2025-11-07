快訊

靈鷲山籌建嘉義講堂 慈善音樂會特色市集16日登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
靈鷲山16日在嘉義大學新民校區國際會議廳，舉辦慈善音樂會與特色市集，靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師上午帶領志工團，在老窩咖啡興雅店，舉行說明會。記者魯永明／攝影
靈鷲山在嘉義市新興開發區湖子內興建嘉義講堂，預計2027年竣工，為南台灣打造新佛法教育與心靈修行基地。講堂規畫5層樓，已迎奉自泰國恭請回台的「成功佛」，象徵願力成就、福慧增長。為籌措建設經費，靈鷲山16日下午2時在嘉義大學新民校區國際會議廳，舉辦慈善音樂會與特色市集，號召民眾以音聲供養、匯聚善念，共同支持嘉義講堂興建。

靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師上午帶領志工團，在老窩咖啡興雅店，舉行說明會指出，嘉義中心未來將成為南台灣佛法弘傳重要據點，「讓嘉義人有一處薰習善念、凝聚善緣的心靈寶地」。

音樂會卡司亮眼，邀請鋼琴家陳冠宇、金曲歌后張秀卿、濁岸迴聲合唱團、嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團、志工鼓隊及敦煌舞團共同演出，由職場作家吳家德主持。節目橫跨莊嚴梵音、優美樂章與鼓陣震撼聲光，展現藝術與宗教信仰結合的力量。

寶曜法師表示，這場音樂串起的「願力饗宴」，以開山住持心道法師慈悲願行為核心，希望在不安時代提供安頓身心的所在，「每一份護持都是嘉義人的共同祝願，也將化作講堂一磚一瓦的力量」。靈鷲山強調，嘉義講堂未來除禮佛修行外，也將承擔佛法教育、文化推廣功能，供奉的主尊「成功佛」象徵圓滿願望，期盼在眾人善念匯聚下，點亮嘉義的信仰與希望。

靈鷲山長年深耕台灣，嘉義中心陪伴在地共修超過20年。心道法師說，「講堂，是心靈的地標，是我們找到本心的所在。」新講堂建設需要眾志成城，一磚一瓦的背後是護法善信善心和汗水，人人發願傳承佛陀法教，情義相挺籌建講堂，為嘉義人鑄造生命新希望，讓愛在這片土地持續發光。

音樂會卡司亮眼，邀請鋼琴家陳冠宇、金曲歌后張秀卿、濁岸迴聲合唱團、嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團、志工鼓隊及敦煌舞團共同演出。圖／靈鷲山嘉義中心提供
靈鷲山在嘉義市新興開發區湖子內興建嘉義講堂，預計2027年竣工，靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師簡介新講堂。記者魯永明／攝影
音樂會卡司亮眼，邀請鋼琴家陳冠宇、金曲歌后張秀卿、濁岸迴聲合唱團、嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團、志工鼓隊及敦煌舞團共同演出。圖／靈鷲山嘉義中心提供
靈鷲山在嘉義市新興開發區湖子內興建嘉義講堂，16日在嘉義大學新民校區國際會議廳，舉辦慈善音樂會與特色市集靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師上午帶領志工團，在老窩咖啡興雅店，舉行說明會。記者魯永明／攝影
音樂會卡司亮眼，邀請鋼琴家陳冠宇、金曲歌后張秀卿、濁岸迴聲合唱團、嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團、志工鼓隊及敦煌舞團共同演出。圖／靈鷲山嘉義中心提供
嘉義 音樂會

