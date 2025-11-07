靈鷲山籌建嘉義講堂 慈善音樂會特色市集16日登場

靈鷲山在嘉義市新興開發區湖子內興建嘉義講堂，預計2027年竣工，為南台灣打造新佛法教育與心靈修行基地。講堂規畫5層樓，已迎奉自泰國恭請回台的「成功佛」，象徵願力成就、福慧增長。為籌措建設經費，靈鷲山16日下午2時在嘉義大學新民校區國際會議廳，舉辦慈善音樂會與特色市集，號召民眾以音聲供養、匯聚善念，共同支持嘉義講堂興建。

靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師上午帶領志工團，在老窩咖啡興雅店，舉行說明會指出，嘉義中心未來將成為南台灣佛法弘傳重要據點，「讓嘉義人有一處薰習善念、凝聚善緣的心靈寶地」。

音樂會卡司亮眼，邀請鋼琴家陳冠宇、金曲歌后張秀卿、濁岸迴聲合唱團、嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團、志工鼓隊及敦煌舞團共同演出，由職場作家吳家德主持。節目橫跨莊嚴梵音、優美樂章與鼓陣震撼聲光，展現藝術與宗教信仰結合的力量。

寶曜法師表示，這場音樂串起的「願力饗宴」，以開山住持心道法師慈悲願行為核心，希望在不安時代提供安頓身心的所在，「每一份護持都是嘉義人的共同祝願，也將化作講堂一磚一瓦的力量」。靈鷲山強調，嘉義講堂未來除禮佛修行外，也將承擔佛法教育、文化推廣功能，供奉的主尊「成功佛」象徵圓滿願望，期盼在眾人善念匯聚下，點亮嘉義的信仰與希望。