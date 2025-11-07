台南名攤市集獲1128星創新高 花園夜市再奪南台灣唯一5星

經濟部優良市集暨樂活名攤評核計畫，台南再創佳績，共獲5星市集2處、4星市集6處、3星市集35處、2星市集7處；5星名攤7攤、4星名攤19攤、3星名攤258攤、2星名攤45攤，總計奪得1128顆星，寫下歷年最佳表現。

經發局表示，今年最受矚目的亮點為「鄭仔寮花園夜市」再次獲南台灣唯一5星夜市殊榮，展現夜市在環境衛生與管理升級上的卓越成就；「西門淺草青春新天地」則首次榮獲5星市集榮耀，呈現台南市場融合創新設計與人文美學的風貌。

市長黃偉哲表示，台南傳統市場與夜市不僅是城市生活的重要據點，更是展現城市文化魅力的場域，市府持續推動市場環境改善、品牌塑造與行銷活動，並推出市場吉祥物「菜奇鴨」與夜市吉祥物「夜奇鴨」，吸引更多年齡層民眾走進市場，讓市場從傳統買賣空間轉型為融合現代美學與在地人情味的生活空間，也成為民眾購物與觀光首選。

經發局長張婷媛指出，市府自2023年起推動「好市發生暨好市攤開獎勵計畫」，鼓勵市場與攤商追求更高星等。全市共有5星市集2處、4星市集6處、5星名攤7攤，皆創下歷史新高，其中3星市集達35處，顯示台南在市集經營、環境整潔與顧客服務等面向成果豐碩。