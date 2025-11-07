搶搭雙11購物節！嘉義行政分署拍賣查扣大貨車 變賣查封物

搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會，除受雲林地方檢察署囑託，拍賣偵辦廢棄物清理法案件中查扣的大貨車及曳引車連結拖車外，也同步辦理與「五打七安」政策相關的查封物拍賣及變賣，提高犯罪工具處置與債權回收效益。

此次雲林地檢署囑託拍賣的物件，包括1輛2024年賽德卡大貨車（排氣量7360CC），以及1輛2013年達富曳引車（排氣量12902CC）與1999年大東拖車，均為疑涉非法傾倒廢棄物的犯罪工具。

嘉義分署表示，活動當日也會拍賣雲嘉地區共33筆不動產，以及2部賓士轎車、國瑞與中華汽車股票、板信銀行與國票證券無實體股票等標的。大廳另設變賣攤位，包含鬼滅之刃公仔、寶可夢玩偶、新鮮玉米筍、牛番茄、奶油白菜、綠茶禮盒、濾掛咖啡、醬油、烘焙品、葉黃素飲及多類民生商品，讓民眾以較低價格購買同時助義務人清償欠款。