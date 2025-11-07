搶搭雙11購物節！嘉義行政分署拍賣查扣大貨車 變賣查封物
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會，除受雲林地方檢察署囑託，拍賣偵辦廢棄物清理法案件中查扣的大貨車及曳引車連結拖車外，也同步辦理與「五打七安」政策相關的查封物拍賣及變賣，提高犯罪工具處置與債權回收效益。
此次雲林地檢署囑託拍賣的物件，包括1輛2024年賽德卡大貨車（排氣量7360CC），以及1輛2013年達富曳引車（排氣量12902CC）與1999年大東拖車，均為疑涉非法傾倒廢棄物的犯罪工具。
嘉義分署表示，活動當日也會拍賣雲嘉地區共33筆不動產，以及2部賓士轎車、國瑞與中華汽車股票、板信銀行與國票證券無實體股票等標的。大廳另設變賣攤位，包含鬼滅之刃公仔、寶可夢玩偶、新鮮玉米筍、牛番茄、奶油白菜、綠茶禮盒、濾掛咖啡、醬油、烘焙品、葉黃素飲及多類民生商品，讓民眾以較低價格購買同時助義務人清償欠款。
為落實行政院「五打七安」政策：「打黑、打金、打槍、打毒、打詐」，以及強化七大安全面向（治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安），拍賣前嘉義市警局刑大與行政執行官將普發現金與反詐騙宣導，提醒民眾警覺投資詐騙與ATM操作陷阱，避免被利用成為詐欺共犯，有疑慮可撥165查證。嘉義分署強調，已與嘉義、雲林檢察署密切合作，多次迅速處理扣押物變價，展現執法決心，維護公義與治安。相關拍賣資訊可上嘉義分署官網或臉書查詢，或電洽05-2711133。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言