快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

搶搭雙11購物節！嘉義行政分署拍賣查扣大貨車 變賣查封物

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供

搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會，除受雲林地方檢察署囑託，拍賣偵辦廢棄物清理法案件中查扣的大貨車及曳引車連結拖車外，也同步辦理與「五打七安」政策相關的查封物拍賣及變賣，提高犯罪工具處置與債權回收效益。

此次雲林地檢署囑託拍賣的物件，包括1輛2024年賽德卡大貨車（排氣量7360CC），以及1輛2013年達富曳引車（排氣量12902CC）與1999年大東拖車，均為疑涉非法傾倒廢棄物的犯罪工具。

嘉義分署表示，活動當日也會拍賣雲嘉地區共33筆不動產，以及2部賓士轎車、國瑞與中華汽車股票、板信銀行與國票證券無實體股票等標的。大廳另設變賣攤位，包含鬼滅之刃公仔、寶可夢玩偶、新鮮玉米筍、牛番茄、奶油白菜、綠茶禮盒、濾掛咖啡、醬油、烘焙品、葉黃素飲及多類民生商品，讓民眾以較低價格購買同時助義務人清償欠款。

為落實行政院「五打七安」政策：「打黑、打金、打槍、打毒、打詐」，以及強化七大安全面向（治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安），拍賣前嘉義市警局刑大與行政執行官將普發現金與反詐騙宣導，提醒民眾警覺投資詐騙與ATM操作陷阱，避免被利用成為詐欺共犯，有疑慮可撥165查證。嘉義分署強調，已與嘉義、雲林檢察署密切合作，多次迅速處理扣押物變價，展現執法決心，維護公義與治安。相關拍賣資訊可上嘉義分署官網或臉書查詢，或電洽05-2711133。

搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 拍賣會 雙11

延伸閱讀

快改道！國1南下安定路段大貨車和2小貨車追撞 只剩中線可通行

欠358筆罰鍰稅金遭查封土地 台南女清繳避拍賣

百威食品出產黑心豬腸 食藥署開罰5400萬…查封營業設備將法拍

嘉義輕軌經費卡關 黃敏惠批中央反覆、戲弄嘉義人

相關新聞

搶搭雙11購物節！嘉義行政分署拍賣查扣大貨車 變賣查封物

搶搭雙11購物節消費熱潮，行政執行署嘉義分署11日上午11時在嘉義市中山路96號，舉行拍賣會，除受雲林地方檢察署囑託，拍...

建高鐵聯外輕軌嘉市府再槓中央 張啓楷、民間團體掛看板挺建輕軌

高鐵嘉義車站跨縣市聯外輕軌興建（捷運藍線）推動再掀攻防。嘉義市長黃敏惠日前議會強調，輕軌可行性研究案去年6月送交通部審查...

嘉義縣嚴查垃圾分類 資源回收量暴增

嘉義縣逾半鄉鎮資源回收車每周僅行駛1次，民眾垃圾分類不確實，常將資源回收物混入一般垃圾，環保局加強抽查進焚化爐的垃圾車，...

重啟招商中！台南小巨蛋開發金額 233億元創新高

台南東區「運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋），去年得標的投資人因「財務規畫不可行」而中止契約，議員昨關切進度，市府表示...

廣角鏡／南投受虐牛 台南有家了

南投埔里鎮一頭黃牛遭小貨車拖行受傷，引發社會關注。在善心人士及南投縣議員王秋淑協助下，黃牛指定送往台南「老牛的家」，但因...

出席遠見高峰會 黃偉哲：南科＋沙崙台南成高科技核心

台南市長黃偉哲今天出席第23屆遠見高峰會，與國內外政產學代表對談「關稅．科技．永續」下的城市發展。黃偉哲指出，台南正以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。