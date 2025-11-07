建高鐵聯外輕軌嘉市府再槓中央 張啓楷、民間團體掛看板挺建輕軌

高鐵嘉義車站跨縣市聯外輕軌興建（捷運藍線）推動再掀攻防。嘉義市長黃敏惠日前議會強調，輕軌可行性研究案去年6月送交通部審查，中央遲未回應，質疑在戲弄嘉義義人，交通部反駁要市府提財務分攤計畫；市府再請中央主導興建；立委張啓楷以及署名「嘉義輕軌促進會」民間團體，分別在市區掛看板挺市府促中央建輕軌。

交通部指出，依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，地方政府須提出計畫的「自償率」與財務分攤方案。1月要求嘉市府補正資料，但至今未收到修正後計畫，外傳行政院將全額補助372億元並非事實，資訊誤傳，非中央正式決策。

民眾黨不分區立委張啓楷在嘉市區掛「為下一代鋪路、嘉義輕軌力爭到底」的看板；署名「嘉義輕軌建設促進會」民間團體，高掛「給我輕軌其餘免談」看板，使輕軌議題再度延燒。

市府指出，中央1999年辦理可行性研究，2005年行政院核復事項明確指示交通部參考路廊運量成長，適時提出輕軌計畫，為何全國高鐵聯外交通均由中央主政辦理，獨獨嘉義高鐵聯外軌道運輸要由地方兩縣市主政辦理，而去適用地方自提自建捷運之「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，這於法、於理、於公平性皆講不通，無法令人信服。