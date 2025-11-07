聽新聞
0:00 / 0:00

重啟招商中！台南小巨蛋開發金額 233億元創新高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市運動藝文休閒園區BOT案（俗稱台南小巨蛋）位在南台南副都心，圖為規畫示意圖。圖／台南市政府提供
台南市運動藝文休閒園區BOT案（俗稱台南小巨蛋）位在南台南副都心，圖為規畫示意圖。圖／台南市政府提供

台南東區「運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋），去年得標的投資人因「財務規畫不可行」而中止契約，議員昨關切進度，市府表示今年重啟招商正在公告中，需興建2萬席座位的場館，以及1.6公頃的停車空間並對外開放，開發金額達233.75億元，有意願業者主要考量財務，12月中旬會公告結果。

市議員曾之婕昨質詢指出，南韓女團BLACKPINK及歌手權志龍日前分別在高雄世運主場館與台北大巨蛋舉辦演唱會，間接帶動當地觀光產業，顯示大型演藝活動對城市文化與經濟的附加價值，大型場館不僅能創造飯店、餐飲及其他營業收入，還能吸引外地觀光客住宿消費，市府不應因財務問題忽視發展大型場館的必要性。

市長黃偉哲表示，小巨蛋基地位於東區南台南站副都心，委外金額約233億元，是歷年來最高的招商金額，基本興建營運要求包括至少可容納2萬席位的大型室內體育場館，市府啟動廉政平台，讓採購和招商過程納入公開與檢驗機制。市府將參考其他縣市成功經驗，評估如何結合台南獨特場地條件及交通便利性，打造適合舉辦大型演唱會及商業表演活動的環境。

市府財稅局表示，本案為全國首件結合「運動、文教、商業」3大公共設施的複合式BOT開發案，經檢討後已調整招商策略與投資內容，招商關鍵仍受制龐大經費與民間投資誘因不足，推動過程具挑戰性，對招商「審慎樂觀」。

台南 小巨蛋 開發金 黃偉哲

延伸閱讀

小巨蛋人氣不敵高雄與大巨蛋 議員促北捷遊憩積極招商拚轉型

台南小巨蛋重啟招商 開發金額逾233億...議員質疑孵蛋能成功？

姪子傻瓜闖禍了！GD「誤曬外甥照」抗拒不了寶寶魅力 1舉動惹姊夫不爽被轟太隨意

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

相關新聞

出席遠見高峰會 黃偉哲：南科＋沙崙台南成高科技核心

台南市長黃偉哲今天出席第23屆遠見高峰會，與國內外政產學代表對談「關稅．科技．永續」下的城市發展。黃偉哲指出，台南正以「...

嘉義縣嚴查垃圾分類 資源回收量暴增

嘉義縣逾半鄉鎮資源回收車每周僅行駛1次，民眾垃圾分類不確實，常將資源回收物混入一般垃圾，環保局加強抽查進焚化爐的垃圾車，...

重啟招商中！台南小巨蛋開發金額 233億元創新高

台南東區「運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋），去年得標的投資人因「財務規畫不可行」而中止契約，議員昨關切進度，市府表示...

廣角鏡／南投受虐牛 台南有家了

南投埔里鎮一頭黃牛遭小貨車拖行受傷，引發社會關注。在善心人士及南投縣議員王秋淑協助下，黃牛指定送往台南「老牛的家」，但因...

北越奢華團遇颱風…團員批行程毀被加收住宿費 旅行社：已退費

嘉義23人參加某知名旅行社嘉義分公司「北越河內奢華秘境6日遊」，9月28日出發，未料當地遭颱風「博羅伊」侵襲，團員在臉書...

再買一所退場大學 南市府將花3千萬買康寧台南校區活化

台南市安南區康寧大學台南校區退場後，台南市府編列約3千萬元預算，希望取得校區內7棟、估價達7億元的建物。市長黃偉哲指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。