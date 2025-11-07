重啟招商中！台南小巨蛋開發金額 233億元創新高

台南東區「運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋），去年得標的投資人因「財務規畫不可行」而中止契約，議員昨關切進度，市府表示今年重啟招商正在公告中，需興建2萬席座位的場館，以及1.6公頃的停車空間並對外開放，開發金額達233.75億元，有意願業者主要考量財務，12月中旬會公告結果。

市議員曾之婕昨質詢指出，南韓女團BLACKPINK及歌手權志龍日前分別在高雄世運主場館與台北大巨蛋舉辦演唱會，間接帶動當地觀光產業，顯示大型演藝活動對城市文化與經濟的附加價值，大型場館不僅能創造飯店、餐飲及其他營業收入，還能吸引外地觀光客住宿消費，市府不應因財務問題忽視發展大型場館的必要性。

市長黃偉哲表示，小巨蛋基地位於東區南台南站副都心，委外金額約233億元，是歷年來最高的招商金額，基本興建營運要求包括至少可容納2萬席位的大型室內體育場館，市府啟動廉政平台，讓採購和招商過程納入公開與檢驗機制。市府將參考其他縣市成功經驗，評估如何結合台南獨特場地條件及交通便利性，打造適合舉辦大型演唱會及商業表演活動的環境。

市府財稅局表示，本案為全國首件結合「運動、文教、商業」3大公共設施的複合式BOT開發案，經檢討後已調整招商策略與投資內容，招商關鍵仍受制龐大經費與民間投資誘因不足，推動過程具挑戰性，對招商「審慎樂觀」。