嘉義縣嚴查垃圾分類 資源回收量暴增

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣環保局嚴格抽查垃圾分類，實施垃圾車落地檢查及退運機制，垃圾量較去年同期減少約2成。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣逾半鄉鎮資源回收車每周僅行駛1次，民眾垃圾分類不確實，常將資源回收物混入一般垃圾，環保局加強抽查進焚化爐的垃圾車，至今已退運近10輛，焚化爐垃圾量下降，公所資源回收量卻暴增，短期湧入的回收物堆積如山，民眾怨每周只有1次回收車，環保局鼓勵設立社區資收站，減輕單一回收車壓力。

環保局5月檢查時有7輛公所垃圾車載運大量資收物，因不符規定遭退運，9月檢查時退運公所垃圾車已下降至2個，垃圾焚化量較去年同期減少約2成，但仍有人將1台印表機丟入垃圾車，垃圾分類及回收意識仍需加強。

地方反映偏鄉地區每周僅1次回收車，就算已將塑膠、紙容器清洗過，仍容易孳生螞蟻和蟑螂，若要落實垃圾分類，須增加回收車頻率，讓民眾養成回收另外丟的習慣。

水上鄉長林緗亭說，在高強度抽查下，水上鄉1周垃圾減量20公噸，垃圾減量看似數字下降，實則增至資源回收量，目前已加派車輛協助收運資源回收。

環保局長張輝川說，公所若有資源回收車需求可申請，但需先評估人力，避免回到資收場卻無人分類，另也爭取臨時人力分配給各公所，鼓勵村里設資收站，民眾先行分類，也開放撿拾，降低收回資收場的資收量。

環保局表示，嘉義縣目前垃圾總量未改變，但近期進焚化爐垃圾量減少，資源回收量增加，民眾逐漸養成垃圾分類習慣，但也提醒若未依規定進行垃圾分類可罰1200至6000元。

嘉義 垃圾分類 資源回收 環保局長 焚化爐

