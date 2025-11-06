快訊

出席遠見高峰會 黃偉哲：南科＋沙崙台南成高科技核心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天出席2025第23屆遠見高峰會，分享智慧科技助力城市治理，及打造防疫與金融安全新模式。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天出席第23屆遠見高峰會，與國內外政產學代表對談「關稅．科技．永續」下的城市發展。黃偉哲指出，台南正以「南科＋沙崙」雙引擎布局AI、半導體與智慧科技，攜手中央打造「大南方新矽谷」，並導入科技治理，為台南發展注入新動能。

黃偉哲談及南科發展歷程，南科一期從甘蔗田與胡麻田中發展，到2024年園區產值達2.2兆元，並逐步串聯高雄、橋頭、楠梓、屏東，甚至北到嘉義，使台南成為高科技S廊帶的核心。

加上沙崙智慧綠能科技城設立後，吸引中研院、工研院、國家實驗研究院及成大健康園區進駐，成為台南另一個重要科技發展引擎。

黃偉哲提及，南科與台積電合作的5奈米與3奈米建廠計畫，展現了地方政府與企業的合作成果。隨著AI技術的興起，南科已成為三大科學園區之首，不僅在產值及半導體密度上領先，也奠定南台灣科技發展核心地位。

在城市治理方面，黃偉哲分享台南在防疫及治安上應用科技的成果。2023年登革熱疫情達2萬例，但2025年僅零星3例，主要靠無人機巡檢積水容器，大幅節省人力並有效控制疫情。

針對ATM詐騙防制，台南市首創在自動提款機(ATM)裝設感應裝置，當提款人戴口罩或安全帽時，即警示或停止交易，歷經四個月試驗期間，設有裝置的ATM車手提款次數下降40%，證明能有效提升金融安全。

黃偉哲強調，科技不僅能提升城市治理效率，也能保障市民生命安全，透過智慧救護車優化紅綠燈路線，今年上半年成功救回49位緊急病患，展現科技對城市治理與公共安全的實質貢獻。未來台南將持續發展科技創新與城市治理雙軌策略，結合中央政策與地方資源，打造宜居、智慧、安全的城市，讓台南成為南台灣的重要發展核心。

本屆遠見高峰會有上百位政經學界領袖、全球精英及貴賓齊聚一堂，以「關稅．科技．永續 巨變下前進策略」為主題，於11月5、6日在香格里拉台北遠東國際大飯店展開為期2日的國際專題論壇。

台南市長黃偉哲今天出席2025第23屆遠見高峰會，分享智慧科技助力城市治理，及打造防疫與金融安全新模式。圖／台南市政府提供

