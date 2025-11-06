北越奢華團遇颱風…團員批行程毀被加收住宿費 旅行社：已退費

嘉義23人參加某知名旅行社嘉義分公司「北越河內奢華秘境6日遊」，9月28日出發，未料當地遭颱風「博羅伊」侵襲，團員在臉書社群「嘉義綠豆大小事」控訴，旅行社帶隊上山，途中遇山坡坍方、土石滑落，整團受困、驚險撤離，行程毀旅行社加收住宿費；旅行社說已退費。

團員指稱，全部團員23人，團費4萬1000元，行程：北越河內奢華秘境6日遊，9月28日到10月3日，颱風天硬載到土石流災區玩命，受困山上沒辦法下山，行程全部取消，只退退門票和車票假期泡湯。更扯的是因颱風變更住宿飯店還加收團費外的住宿費。回國投訴總公司不理不睬，總公司、分公司互踢皮球投訴無門。

團員指旅行社加收住宿費，要求提供收據及證明申請旅遊不便險，至今超過1個月拖延不給，打電話給嘉義賴姓業務詢問申請進度被嗆聲，態度惡劣，附上旅遊當時有其他車子遇土石流翻落山谷影片，超嚇人！至今回想起來餘悸猶存，能平安回國，真是菩薩保佑。

旅行社下午回應，出團前評估航班正常無官方旅遊警示，告知旅客若有疑慮可依契約退團。9月29日、30日因路況基於旅客安全，取消行程，餐費和門票全額退還；變更住宿費11月5日全數退回。9月29日中午，導遊接獲當地旅行社通知，透過網路搜尋當地影片及照片，發現下午原訂行程「貓貓村」路況惡劣，恐無法通行。導遊即刻將反映當地路況影片及照片轉發全團客人，詳細說明當地狀況，詢問是否取消下午行程。

除1名客人有不同意見外，其餘團員都考量安全不願前往，同意取消行程。因此當天下午及9月30日上午行程取消，相關費用包含景點門票、餐費及火車行程費用，全額退還。影片照片是當地導遊透過網路取得提供客人參考， 並非本團成員親自到貓貓村現場拍攝。