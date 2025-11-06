快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

聽新聞
0:00 / 0:00

台南來亞大樓危樓遲未拆除 工務局：工法複雜正二次招標

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供
台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供

台南市中西區「來亞大樓」今年1月30日上午10時11分，因嘉義大埔發生芮氏規模5.6地震，導致大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，砸毀路邊兩輛汽車。市議員陳怡珍今天在市議會質詢時指出，事件發生至今已9個月，該棟危樓仍矗立原地，影響周邊居民與商家安全與生活品質。

陳怡珍表示，目前該棟大樓拆除工期預估需3至4個月，對周邊環境造成長期衝擊，要求財稅局應研議針對受影響住戶與店家之地價稅、房屋稅及營業稅予以減免，以降低民眾負擔。

工務局陳局長回應，因拆除工法複雜、需克服安全與技術問題，導致第一次發包未果，目前第二次發包正在評選階段，預計近期決標，確定將由市府代位拆除，並於11月15日召開內部會議討論進場作業，目標在年底或明年初完成拆除。

陳怡珍關心拆除過程影響周邊店家及住戶，財稅局李建賢則表示，將與工務局合作確認受影響範圍，研擬相關減稅措施。

住戶 規模 義大

延伸閱讀

陳亭妃推「太空探索萌樂園」 周末新營、中西區免費親子玩

Nissan宣布橫濱總部大樓售出　以970億日圓轉讓予台灣汽車零組件大廠

基隆暖暖區大樓地下室火警動用排煙車 冷氣機台是禍首

嘉市府北棟大樓臨時停車場封閉退場 陽明醫院新大樓地下停車場開放

相關新聞

再買一所退場大學 南市府將花3千萬買康寧台南校區活化

台南市安南區康寧大學台南校區退場後，台南市府編列約3千萬元預算，希望取得校區內7棟、估價達7億元的建物。市長黃偉哲指出，...

台南來亞大樓危樓遲未拆除 工務局：工法複雜正二次招標

台南市中西區「來亞大樓」今年1月30日上午10時11分，因嘉義大埔發生芮氏規模5.6地震，導致大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝...

嘉義縣嚴格抽查垃圾分類 焚化爐減量、資源回收量大幅增加

嘉義縣逾半鄉鎮資源回收車每周僅行駛1次，民眾垃圾分類不確實，常將資源回收物混入一般垃圾，環保局加強抽查進焚化爐的垃圾車，...

北門漁港加高工程完工 提升防潮能力、打造養殖產業硬實力

臺南市北門(蘆竹溝)漁港為臺南市政府農業局所轄管之第二類漁港，係提供在地漁民每日作業船筏之停泊場域，漁港位置位於臺南市北門區三光里，自民國59年開始闢建，在早期南側青山之西南航道尚未開通前，此地為北門

台南小巨蛋重啟招商 開發金額逾233億...議員質疑孵蛋能成功？

台南東區「運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋），去年得標的投資人因「財務規畫不可行」而中止契約，議員今關切孵蛋進度，市府...

陳亭妃推「太空探索萌樂園」 周末新營、中西區免費親子玩

立委陳亭妃、南市議員陳怡珍今天召開記者會，本周末11月8日、9日將於新營及中西區推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，以大型太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。