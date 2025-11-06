台南來亞大樓危樓遲未拆除 工務局：工法複雜正二次招標

台南市中西區「來亞大樓」今年1月30日上午10時11分，因嘉義大埔發生芮氏規模5.6地震，導致大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，砸毀路邊兩輛汽車。市議員陳怡珍今天在市議會質詢時指出，事件發生至今已9個月，該棟危樓仍矗立原地，影響周邊居民與商家安全與生活品質。

陳怡珍表示，目前該棟大樓拆除工期預估需3至4個月，對周邊環境造成長期衝擊，要求財稅局應研議針對受影響住戶與店家之地價稅、房屋稅及營業稅予以減免，以降低民眾負擔。

工務局陳局長回應，因拆除工法複雜、需克服安全與技術問題，導致第一次發包未果，目前第二次發包正在評選階段，預計近期決標，確定將由市府代位拆除，並於11月15日召開內部會議討論進場作業，目標在年底或明年初完成拆除。

陳怡珍關心拆除過程影響周邊店家及住戶，財稅局李建賢則表示，將與工務局合作確認受影響範圍，研擬相關減稅措施。