嘉義縣嚴格抽查垃圾分類 焚化爐減量、資源回收量大幅增加

嘉義縣逾半鄉鎮資源回收車每周僅行駛1次，民眾垃圾分類不確實，常將資源回收物混入一般垃圾，環保局加強抽查進焚化爐的垃圾車，至今已退運近10輛，焚化爐垃圾量下降，公所資源回收量暴增，短期湧入回收物堆積如山，地方盼增加回收車頻率，環保局鼓勵設立社區資收站，減輕單一回收車壓力。

環保局5月檢查時，有7輛公所垃圾車載運大量資收物，因不符規定遭退運，另有9個公所紀錄違規，在丹娜絲颱風期間抽查較為放寬，直到9月檢查時，退運公所垃圾車已下降至2個，違規紀錄減為6個，垃圾焚化量較去年同期減少約2成，但仍有人將1台印表機丟入垃圾車，垃圾分類及回收意識仍需加強。

地方反應，偏鄉地區每周僅1次資收車，就算已將塑膠、紙容器經清洗過，仍容易滋生螞蟻和蟑螂，較油的餐食容器通常都會丟垃圾車，早期大家都把垃圾丟在大排裡，現在習慣要丟垃圾車，但垃圾分類還做得不太確實，若要落實垃圾分類，須增加回收車頻率，讓民眾養成回收另外丟的習慣。

環保局長張輝川說，公所若有資源回收車需求可以向環保局申請，但公所需要先評估人力是否充足，避免載回資收場卻無人分類，另也向中央爭取臨時人力，分配給各公所，鼓勵每個村里可以設置資收站，讓民眾先行分類減輕清潔隊工作量，也開放讓有需求的人撿去賣，降低收回資收場的資收量。

水上鄉長林緗亭說，環保局高強度抽查下，水上鄉一個禮拜垃圾減量20公噸，垃圾減量看似數字下降，但卻都增至資源回收量，目前已加派車輛協助收運資源回收，也積極向環保局爭取補助，盼提出獎勵政策讓各村里成立環保回收站，方便民眾就近分類與暫存，減少資收物長時間堆置在家中造成異味與蟲害。