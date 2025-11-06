快訊

北門漁港加高工程完工 提升防潮能力、打造養殖產業硬實力

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

臺南北門(蘆竹溝)漁港為臺南市政府農業局所轄管之第二類漁港，係提供在地漁民每日作業船筏之停泊場域，漁港位置位於臺南市北門區三光里，自民國59年開始闢建，在早期南側青山之西南航道尚未開通前，此地為北門、馬沙溝及青山漁港之出口航道，後因西南航道重新開口及將軍漁港完工啟用，使有關船筏移泊至鄰近青山及將軍漁港，不再利用該共同航道出口，故北門漁港現主要停泊為牡蠣養殖作業之較小型舢筏，目前計有111艘設籍漁船筏。農業局表示，當地北門蘆竹溝地區為全臺南境內第二大牡蠣養殖產區，每年產量可達約10萬蔞，因外海側天然沙洲屏障，其獨特地形條件成就了有別於嘉義布袋、臺南安平等不同的平掛式養蚵方式，並且因為出產之牡蠣肉質肥美、鮮甜，成為了老饕的最愛。

農業局局長李芳林指出為完善漁港作業環境，考量北門漁港興建久遠，因原南側及西側堤面高度不足，使周邊常受暴潮潮位高漲致溢淹倒灌，且既有漁港設施老舊或不足，使當地漁民停泊作業不便，因此為改善漁港作業環境及提升港區整體禦潮能力，臺南市政府農業局漁港及近海管理所於去年成功向農業部漁業署爭取補助經費進行改善，於維持原有堤面條件下，採版樁外推加高方式，成功克服作業空間不足及完成堤面加高約85公分，並於西側及南側碼頭增設繫船柱、防舷材與上下階梯等，供當地漁民停泊及作業使用，其設計與施工品質亦獲臺南市政府第7屆公共工程優質獎佳座殊榮，整體工程完工後除保障漁民生命財產安全與健全漁港作業環境外，亦兼具打造養殖產業硬實力。

