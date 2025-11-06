快訊

台南小巨蛋重啟招商 開發金額逾233億...議員質疑孵蛋能成功？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市運動藝文休閒園區BOT案（台南小巨蛋）示意圖。圖／台南市政府提供
台南東區「運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋），去年得標的投資人因「財務規畫不可行」而中止契約，議員今關切孵蛋進度，市府表示招商計畫並未取消，今年再度重啟，目前正在公告中，需興建2萬席座位的場館，以及1.6公頃的停車空間並對外開放，開發金額達233.75億元，有意願業者主要考量財務，12月中旬會公告結果。

市議員曾之婕今天在市政總質詢中指出，韓國女團BLACKPINK及歌手權志龍日前分別在高雄世運主場館與台北大巨蛋舉辦演唱會，間接帶動當地觀光產業，顯示大型演藝活動對城市文化與經濟的附加價值。她質疑台南小巨蛋何時才能「孵蛋成功」，並強調大型場館不僅能創造飯店、餐飲及其他營業收入，還能吸引外地觀光客住宿消費，市府不應因財務問題而忽視發展大型場館的必要性。

市府表示，本案預計興建2萬席大型室內場館，以及1.6公頃的停車空間，並需對外開放，開發總投資額高達233.75億元，其中約3成資金須由業者自籌，投資風險及財務規畫仍為民間業者最主要的考量。

財稅局表示，經檢討後已調整招商策略與投資內容，朝向多元化與永續經營方向推動，9月25日重新公告招商，11月5日舉辦廉政平台暨招商說明會，公告期至12月23日止，市府對招商結果持「審慎樂觀」態度，期望引入優質民間資源，共同打造台南新地標。

市長黃偉哲表示，基地位於東區南台南站副都心第1期區段徵收區，招商關鍵仍受制於龐大經費與民間投資誘因不足，推動過程具挑戰性。市府將參考其他縣市成功經驗，評估如何結合台南獨特場地條件及交通便利性，打造適合舉辦大型演唱會及商業表演活動的環境。

財稅局指出，本案為全國首件結合「運動、文教、商業」三大公共設施的複合式BOT開發案，若招商成功，將成為台南重要的文化與經濟地標。

台南市議員曾之婕今天市政總質詢時關切小巨蛋進度。圖／曾之婕提供
台南 小巨蛋 財務

台南小巨蛋重啟招商 開發金額逾233億...議員質疑孵蛋能成功？

