雲林「塗庫音樂季」周六登場 重拾土庫樂團消失的音符

1957年成立的雲林縣土庫管樂團，早年經常受邀到各地演奏，頗有名氣，為紀念這支曾經風光一時的老樂團，越港社區發展協會將於11月8日在土庫故事屋舉辦「塗褲音樂季」，帶領民眾重溫往昔樂曲。

土庫文史工作者謝暉宏指出，1950年代土庫沒有樂團，當年熱愛音樂的內科醫師陳少煌邀請北港樂團創辦人陳家湖到土庫教導管樂，每周六陳家湖老師搭糖廠五分車到土庫的越港里授課，晚上夜宿順天宮廂房，隔天繼續上課，參加的學生均用心練習。

謝暉宏表示，當時休閒娛樂不多，所以管樂一開課，就在土庫掀起一股音樂熱潮，尤其年輕人開始喜歡學管樂，因樂器昂貴，很多愛音樂的人買不起，據說陳醫師為鼓勵大家多學音樂，還以無息代款方式，先墊錢買樂器再慢慢還。

這股熱潮帶動土庫的管樂風氣，於是1957年土庫樂團正式成軍，除了在鎮內各種大小活動或廟會演出，也逐漸走出土庫，到雲嘉南各地公演，與當年的北港樂團並列雲林2大知名樂團。

老團員陳學茂回憶說，土庫樂團愈來愈有規模，也漸漸打出知名度，直到1970年間，黑膠唱片、錄音帶開始風行，各種商演或活動，逐漸取代了樂團的功能性，使樂團日漸式微，學管樂的人變少，出現斷層危機。

為重振樂團，幾位老團員陸續成立土庫月光樂團、夢幻爵士樂團，2019年為紀念多位已故的老團員，首度與社區發展協會合辦「塗褲音樂季」，意外獲得民眾支持，再次帶動音樂熱潮，使音樂季迄今連辦多年，成為土庫獨特的音樂饗宴。