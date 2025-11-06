嘉市議員指市府地下停車場頻傳機車毀柵欄 市府：加強維護管理

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府目前使用的南棟大樓地下收費停車場，頻傳機車事故，市議員鄭光宏質詢。記者魯永明／攝影
嘉義市政府目前使用的南棟大樓地下收費停車場，頻傳機車事故，市議員鄭光宏質詢，7月1日機車計次收費上路以來，短短5個月內共發生11起機車騎士與停車設備柵欄碰撞事件，造成2名社會處員工受傷，引發賠償與管理爭議。市府交通處長許啓明回應，會督促廠商加強維護管理。

議員鄭光宏質詢，據交通處報告，南棟大樓地下停車場每日進出機車約2000輛次，假日約400輛次，截至目前總計約18萬5200輛次進出，毀損柵欄的事件約每1萬6836輛次發生1次。事故中包括7名市府員工與4名洽公民眾。事故原因，包括「疑似不當跟車」及標示不清，鄭光宏指出，業者索賠標準不透明，例如社會處4名員工賠償金額不一，有人賠萬元，有人賠8千元，引發公平性質疑。

針對賠償爭議，鄭光宏要求交通處督導委託業者，提升設備毀損賠償機制透明度，並檢視事故發生原因以保障民眾安全。他強調，主管機關應善盡管理責任，包括改善標示、監督設備運作，並提供合理調解管道處理傷害事故。

市府交通處長許啓明回應，地下停車場由「俥亭停車事業有限公司」委託經營，負責維護進出口柵欄設備運作，並在入口設置「一桿一車，請勿跟車」告示牌及明確等候區，柵欄具自動碰撞復位功能，若設備遭撞毀，業者將立即修復，保障使用者安全。議員與民眾關注，隨著使用量高、事故頻繁，如何建立合理透明的賠償機制、避免人身傷害及財物損失，是市府需正視管理課題。

