嘉市議員轟丹娜絲風災慰助金作業紊亂 災民怨颱風過3個月無災損照

嘉義縣市7月遭颱風丹娜絲登陸侵襲，嘉市許多房屋毀損嚴重，災後慰助金審查發放作業遭受災戶及民代批紊亂，市議員上午質詢，受災縣市20平方公尺以下災損救助標準、公告時間不一，導致部分災民權益受損，「同樣受災卻不同待遇」，20平方公尺以上災損房屋救助審查通過比例偏低。

議員張秀華表示，全市共有1387戶申請受災20平方公尺以上住宅毀損慰助金，經基層里幹事逐戶協助提報，但最終僅550戶核准，不到4成。她批評，政府喊「災後從寬從速認定救助重建」，結果卻陷受災民眾繁瑣審查，通過比例低。

議員王浩指出，慰助金發放資訊混亂，20平方公尺以下災損救助，台南7月16日公告受理，嘉義縣3天後跟進，嘉義市10月30日才開放。他表示，災民向他抱怨，隔了3個月連照片都找不回來，只能放棄申請，「拖到大家無法補件，是誰的責任？」此外補助內容也「不同調」。王浩說，嘉市20平方公尺以下毀損戶可領2萬元（中央1萬、市府加碼1萬），金額確實較高，但車輛損害補助在台南、嘉義縣、彰化都有發放，嘉義市卻沒有，制度落差大，「讓受災民眾不知該怎麼辦」。