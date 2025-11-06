快訊

防範非洲豬瘟不力 台中市農業局、環保局、動保處長遭拔官

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

肉圓老闆買金紙拜土地公 幸運抽中嘉義縣購物節吉普車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁昨天直播抽出嘉義縣商圈聯合購物節特別獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁昨天直播抽出嘉義縣商圈聯合購物節特別獎。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣民雄鄉肉圓店陳姓老闆初二買金紙，祭拜店門口土地公，消費260元參加嘉義縣商圈聯合購物節活動，幸運抽中最大獎JIMNY吉普車，縣長翁章梁昨天直播抽出首波大獎，笑稱果然是「有拜有保庇」，11月底前消費滿200元可獲抽獎序號，邀大家把握最後1個月。

民雄商圈發展協會理事長許聖昌說，購物節最大獎得主是民雄商圈真味肉圓的老闆，他初二到明馨堂製香廠買金紙拜土地公，登錄260元金額，活動期間僅登錄這一筆消費，沒想到就抽中大獎，民雄商圈有好運眷顧，去年及今年都開出大獎，歡迎大家一起來沾喜氣。

翁章梁致電恭賀電動機車和JIMNY吉普車幸運得主，也在直播中恭喜所有得獎幸運兒，鼓勵還沒中獎的民眾不要氣餒，因為所有抽獎序號將持續累積，12月9日還會進行一場最終壓軸抽獎，大獎是價值100萬元改裝露營車，期間還有小家電周周抽活動，人人都有機會。

經發處表示，嘉義縣商圈聯合購物節今年買氣旺盛，截至目前登錄筆數近4萬筆，總消費額突破4.2億元，活動將一直延續至11月30日，在商圈或觀光工廠消費單筆滿200元，可獲得1組抽獎序號，邀請大家把握最後1個月時間，將露營車等超過200項大獎帶回家。

嘉義縣民雄鄉肉圓店陳姓老闆買金紙拜土地公，幸運抽中嘉義縣商圈聯合購物節大獎吉普車。圖／許聖昌提供
嘉義縣民雄鄉肉圓店陳姓老闆買金紙拜土地公，幸運抽中嘉義縣商圈聯合購物節大獎吉普車。圖／許聖昌提供
嘉義縣民雄鄉肉圓店陳姓老闆買金紙拜土地公，幸運抽中嘉義縣商圈聯合購物節大獎吉普車。圖／許聖昌提供
嘉義縣民雄鄉肉圓店陳姓老闆買金紙拜土地公，幸運抽中嘉義縣商圈聯合購物節大獎吉普車。圖／許聖昌提供

嘉義 老闆 肉圓

延伸閱讀

影／翁章梁今化身神農氏打赤腳登場 賣力宣傳中藥本草文化節

翁章梁：嘉科園區擴建案核定 嘉縣邁入黃金10年

嘉義縣公共債務降至44.2億 人均負債9300元創新低

嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

相關新聞

嘉市府北棟大樓臨時停車場封閉退場 陽明醫院新大樓地下停車場開放

嘉義市政府北棟大樓預定地臨時停車場10月29日起封閉，洽公民眾反映停車不便；毗鄰市府陽明醫院宣布，新醫療大樓地下4層停車...

肉圓老闆買金紙拜土地公 幸運抽中嘉義縣購物節吉普車

嘉義縣民雄鄉肉圓店陳姓老闆初二買金紙，祭拜店門口土地公，消費260元參加嘉義縣商圈聯合購物節活動，幸運抽中最大獎JIMN...

嘉市議員促推「童萌卡」減輕育兒負擔 讓家庭、商圈雙贏

嘉義市議員郭定緯以新手爸爸身分質詢，物價上漲壓力沉重，即便嘉市生育津貼提高至3萬元，仍難以因應奶粉、尿布與托育等高額支出...

台南捷運綠線 核心市區段地下化遭質疑

台南捷運藍線可望明年動工，同步規畫的綠線遲未定案，交通局近期完成修正方案，核心市區段改為地下化，有議員昨反映居民質疑永華...

嘉義輕軌經費卡關 黃敏惠批中央 王美惠：是卓揆口誤

嘉義高鐵站聯外輕軌的「捷運藍線」可行性研究案去年6月已送交通部審議，市長黃敏惠昨於議會說，後續中央審查態度未明確回應，「...

南市71名消防員水域救生訓練 導入水下視訊及通話

為強化消防人員水域救援專業能力，確保水域執勤安全，台南市消防局今明兩天在安平漁港公園辦理2梯次潛水複訓，參訓潛水成員共計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。