肉圓老闆買金紙拜土地公 幸運抽中嘉義縣購物節吉普車

嘉義縣民雄鄉肉圓店陳姓老闆初二買金紙，祭拜店門口土地公，消費260元參加嘉義縣商圈聯合購物節活動，幸運抽中最大獎JIMNY吉普車，縣長翁章梁昨天直播抽出首波大獎，笑稱果然是「有拜有保庇」，11月底前消費滿200元可獲抽獎序號，邀大家把握最後1個月。

民雄商圈發展協會理事長許聖昌說，購物節最大獎得主是民雄商圈真味肉圓的老闆，他初二到明馨堂製香廠買金紙拜土地公，登錄260元金額，活動期間僅登錄這一筆消費，沒想到就抽中大獎，民雄商圈有好運眷顧，去年及今年都開出大獎，歡迎大家一起來沾喜氣。

翁章梁致電恭賀電動機車和JIMNY吉普車幸運得主，也在直播中恭喜所有得獎幸運兒，鼓勵還沒中獎的民眾不要氣餒，因為所有抽獎序號將持續累積，12月9日還會進行一場最終壓軸抽獎，大獎是價值100萬元改裝露營車，期間還有小家電周周抽活動，人人都有機會。