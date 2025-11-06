台南永續觀光 禧榕軒大飯店取得碳足跡標籤

快訊

中央社／ 台南6日電

台南市政府今天表示，環境部日前公布碳足跡標籤證書，台南市北區禧榕軒大飯店成功取得全國第4家碳足跡標籤，也是雲嘉南首家碳足跡標籤旅宿業。

南市府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，禧榕軒大飯店雖是台南觀光產業新進成員，取得旅館業登記證僅3年，但持續進行低碳飲食、環保餐廳認證及節能管理等措施，逐漸在ESG領域展現亮眼成果。

觀旅局表示，禧榕軒大飯店取得碳足跡標籤，是根據環境部制定產品類別規則PCR 21-028進行活動數據蒐集，以住宿服務生命週期為範疇，涵蓋備品、耗材、清潔用品、住房前準備、住宿使用、清潔及廢棄物處理等，計算溫室氣體排放，再以二氧化碳當量呈現。

觀旅局說明，目前全國僅4家旅宿業取得碳足跡標籤，禧榕軒大飯店則是雲嘉南首家取得的業者，充分彰顯市府永續觀光政策推動豐碩成果。

市府表示，已將永續觀光列為重要政策目標，陸續辦理多項國際專業培訓及輔導活動，包括國際永續觀光旅宿從業人員培訓、全球綠色旅遊目的地國際認證、荷蘭IPOE企業ESG永續規劃師認證旅宿業專班培訓等，以強化台南觀光產業永續發展知能。

相關新聞

嘉市府北棟大樓臨時停車場封閉退場 陽明醫院新大樓地下停車場開放

嘉義市政府北棟大樓預定地臨時停車場10月29日起封閉，洽公民眾反映停車不便；毗鄰市府陽明醫院宣布，新醫療大樓地下4層停車...

林俊憲提營養午餐免費！讓孩子讀冊、吃飯、喝牛奶免錢

爭取民進黨台南市長初選提名的立委林俊憲今天召開記者會，提出國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。他表示...

肉圓老闆買金紙拜土地公 幸運抽中嘉義縣購物節吉普車

嘉義縣民雄鄉肉圓店陳姓老闆初二買金紙，祭拜店門口土地公，消費260元參加嘉義縣商圈聯合購物節活動，幸運抽中最大獎JIMN...

嘉市議員促推「童萌卡」減輕育兒負擔 讓家庭、商圈雙贏

嘉義市議員郭定緯以新手爸爸身分質詢，物價上漲壓力沉重，即便嘉市生育津貼提高至3萬元，仍難以因應奶粉、尿布與托育等高額支出...

台南捷運綠線 核心市區段地下化遭質疑

台南捷運藍線可望明年動工，同步規畫的綠線遲未定案，交通局近期完成修正方案，核心市區段改為地下化，有議員昨反映居民質疑永華...

嘉義輕軌經費卡關 黃敏惠批中央 王美惠：是卓揆口誤

嘉義高鐵站聯外輕軌的「捷運藍線」可行性研究案去年6月已送交通部審議，市長黃敏惠昨於議會說，後續中央審查態度未明確回應，「...

