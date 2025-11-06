台南永續觀光 禧榕軒大飯店取得碳足跡標籤

台南市政府今天表示，環境部日前公布碳足跡標籤證書，台南市北區禧榕軒大飯店成功取得全國第4家碳足跡標籤，也是雲嘉南首家碳足跡標籤旅宿業。

南市府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，禧榕軒大飯店雖是台南觀光產業新進成員，取得旅館業登記證僅3年，但持續進行低碳飲食、環保餐廳認證及節能管理等措施，逐漸在ESG領域展現亮眼成果。

觀旅局表示，禧榕軒大飯店取得碳足跡標籤，是根據環境部制定產品類別規則PCR 21-028進行活動數據蒐集，以住宿服務生命週期為範疇，涵蓋備品、耗材、清潔用品、住房前準備、住宿使用、清潔及廢棄物處理等，計算溫室氣體排放，再以二氧化碳當量呈現。

觀旅局說明，目前全國僅4家旅宿業取得碳足跡標籤，禧榕軒大飯店則是雲嘉南首家取得的業者，充分彰顯市府永續觀光政策推動豐碩成果。

市府表示，已將永續觀光列為重要政策目標，陸續辦理多項國際專業培訓及輔導活動，包括國際永續觀光旅宿從業人員培訓、全球綠色旅遊目的地國際認證、荷蘭IPOE企業ESG永續規劃師認證旅宿業專班培訓等，以強化台南觀光產業永續發展知能。