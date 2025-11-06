嘉市議員促推「童萌卡」減輕育兒負擔 讓家庭、商圈雙贏

嘉義市議員郭定緯以新手爸爸身分質詢，物價上漲壓力沉重，即便嘉市生育津貼提高至3萬元，仍難以因應奶粉、尿布與托育等高額支出，許多家長面臨「生得起、養不起」，建議比照彰化縣推出的嘉義版「童萌卡」；民政處長林家緯回應，已留意相關政策，將向彰化縣請益並跨局處研議可行性。

郭定緯表示，有家長向他反映，幼兒1歲，每月奶粉、尿布、早療課程與托育費用加總近萬元，補助「孩子還沒滿月就花光」。他喊話政府要看到「養得起」才是真正育兒支持。

郭定緯建議比照彰化縣今年推出的「童萌卡」，對1至3歲幼兒提供1萬元點數，可在特約商家購買嬰幼兒用品，協助家庭、也促進地方消費。他說，嘉義市致力留住年輕人口，推動專屬「童萌卡」可讓家庭、商圈雙贏。

他建議，先盤點幼兒人口與財務規模，串聯在地商家，讓資源留在嘉義，再透過「愛嘉義App」以點數方式發放，提升方便性並簡化行政。郭定緯強調，「大家不會因為多了一筆錢就多生孩子，但這代表政府理解年輕父母的壓力與陪伴，這一點點支持，對新手爸媽而言，其實非常重要。」希望市府團隊能讓嘉義成為年輕家庭最強的靠山。