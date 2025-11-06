雲嘉南濱海觀光圈媒合會 跨域交流創造新契機

快訊

中央社／ 嘉義縣6日電

「114年雲嘉南濱海觀光圈座談媒合會」昨晚在嘉縣雲來餐廳舉行，邀請全國各地觀光、旅行業者與雲嘉南濱海地區34家業者跨域交流，推動觀光產業永續發展，現場氣氛熱絡。

媒合會由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處與社團法人台灣雲嘉南濱海產業文化觀光協會共同主辦。

雲嘉南管理處長徐振能接受中央社記者訪問表示，這項活動邁入第2年，今年規模再度擴大，除集結涵蓋農產、旅宿、漁業、餐飲、觀光工廠、食品工廠、婚慶及文創等領域共34家業者外，並特別邀請故宮南院共襄盛舉，期望藉由「旅遊×藝文」結合，開拓更具深度與文化內涵的跨域合作模式。

徐振能說，活動除邀請全國各地觀光、旅行業者與會，還有學校、社會團體參加，希望學校的畢旅、團體的觀光活動，都能拉到雲嘉南濱海地區舉行。

民進黨立委陳冠廷則盡地主之宜出席活動，為34家業者加油打氣；並邀請全國民眾來雲嘉南吃美食、買伴手禮、看漂亮的風景。

故宮南院則表示，今年入院遊客破百萬了，繼續加強與地方連結，希望明年參觀人次創新高。此外，范寬「谿山行旅」、郭熙「早春圖」與李唐「萬壑松風」3幅國寶這個月11日開展，邀大家來看展。

