嘉市府北棟大樓臨時停車場封閉退場 陽明醫院新大樓地下停車場開放

嘉義市政府北棟大樓預定地臨時停車場10月29日起封閉，洽公民眾反映停車不便；毗鄰市府陽明醫院宣布，新醫療大樓地下4層停車場啟用，共114席汽車位，開放洽公與就醫使用，收費每小時30元、當日最高400元，盼紓解市府周邊車流壓力。

臨時停車場因配合明年北棟大樓工程啟動，同時為年底建城321周年城市博覽會，與第33屆國際管樂節打造展演「大舞台」，成為歲末大型活動核心場域，10月29日起封閉。

市府交通處表示，明年北棟大樓施工期間，周邊500公尺內仍有路外路邊汽車1844格、機車4218格停車位可供利用，包括中央廣場、中正公園及市場周邊停車空間，平日使用率僅約5成；林業村與機關G6停車場也分別提供238與344格汽車位，建議民眾前往停放。