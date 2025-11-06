嘉市府北棟大樓臨時停車場封閉退場 陽明醫院新大樓地下停車場開放
嘉義市政府北棟大樓預定地臨時停車場10月29日起封閉，洽公民眾反映停車不便；毗鄰市府陽明醫院宣布，新醫療大樓地下4層停車場啟用，共114席汽車位，開放洽公與就醫使用，收費每小時30元、當日最高400元，盼紓解市府周邊車流壓力。
臨時停車場因配合明年北棟大樓工程啟動，同時為年底建城321周年城市博覽會，與第33屆國際管樂節打造展演「大舞台」，成為歲末大型活動核心場域，10月29日起封閉。
市府交通處表示，明年北棟大樓施工期間，周邊500公尺內仍有路外路邊汽車1844格、機車4218格停車位可供利用，包括中央廣場、中正公園及市場周邊停車空間，平日使用率僅約5成；林業村與機關G6停車場也分別提供238與344格汽車位，建議民眾前往停放。
交通處提醒駕駛可使用「愛嘉義APP」查詢即時停車資訊，減少繞行與壅塞。今年國際管樂節因嘉義市立田徑場整修，首次移師北動大樓預定地。文化局將此地命名「嘉義大舞台」，象徵城市節慶新地標，將承接城市博覽會、管樂節及跨年晚會活動。北棟大樓完工後，市政園區停車量能將大幅提升，地下停車場總計可提供886席汽車位與1167席機車位，滿足日後洽公與城市發展需求。
