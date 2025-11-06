聽新聞
嘉義輕軌經費卡關 黃敏惠批中央 王美惠：是卓揆口誤

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義高鐵站聯外輕軌的「捷運藍線」可行性研究案去年6月已送交通部審議，市長黃敏惠昨於議會說，後續中央審查態度未明確回應，「這不是在戲弄嘉義市民與縣民嗎？」交通部回應，請市府盡速完成補正資料。

交通部路政司昨重申之前發布的說明，「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定地方政府納入周邊開發效益，計算計畫自償率，以此計算中央及地方財務分擔，而嘉市府提的藍線可行性研究報告，未依要點計算中央與地方財務分擔，也還未與嘉縣府完成協商。

嘉義輕軌總經費估計374億元，黃敏惠赴市議會施政報告指出，輕軌獲市議會支持，縣市也達成合作共識，分攤經費為嘉市0.66億元、嘉縣0.94億元，行政院長卓榮泰曾於立委質詢時公開表示會力挺，承諾卻一變再變、忽視雲嘉南交通需求，拖累區域發展，期盼中央給出明確承諾，「嘉義絕不能再等」。

立委王美惠說，市府去年6月及11月兩度提送「嘉市大眾捷運系統可行性研究」，交通部今年1月3日函復市府要求補充修正，交通部也表示至今未收到修正後的計畫，至於行政院長卓榮泰先前院會口誤說「中央會全額負擔372億元工程款」，交通部已一再強調那並非中央的決策內容，是資訊提供有誤。

