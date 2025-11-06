聽新聞
台南捷運綠線 核心市區段地下化遭質疑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南捷運綠線在市區核心段改走地下化，新方案往西延伸至永華路二段再出地面。圖／台南市捷運工程處提供
台南捷運綠線在市區核心段改走地下化，新方案往西延伸至永華路二段再出地面。圖／台南市捷運工程處提供

台南捷運藍線可望明年動工，同步規畫的綠線遲未定案，交通局近期完成修正方案，核心市區段改為地下化，有議員昨反映居民質疑永華路段為何不全面地下化？且西側路線應沿台南運河。交通局表示，經費、運量考量，希望支持此版方案。

綠線為東西向、連結安平區和永康歸仁，全長17.23公里，規畫路線數次更改，目前規畫為東起市道180線與台39線路口，行經平實轉運站、台鐵台南站、市議會至台南地方法院。

綠線東至西分成永康歸仁段、核心市區段、安平段，兩側高架，中間行經市區歷史街區採用潛盾工法，並往西延伸至永華路二段，「鑽地過河」路線將直接穿越台南運河河床底下通過，19個站點將會有7座地下車站、12座高架車站。

議員李啟維質詢說，綠線在市區路段從高架改為地下，往西預計過建平路後再出地面，地方質疑永華路前段是地下、後段卻變高架，建議全線地下化，路線並沿台南運河、在漁光島設站，解決安平的觀光人潮問題。

交通局長王銘德說，目前路線是兼顧財務負擔與工程可行性，若永華路全線地下化，成本恐大幅墊高，且走運河南岸的運量不如永華路，對民宅衝擊更大，而漁光島站點預計在億載金城設站，就設在漁光橋下方，可行性研究報告書預計明年4月議會定期會前送抵，再爭取中央核定。

另，南科帶動善化區發展快速，當地北仔店平交道導致塞車、事故不斷，地方爭取鐵路立體化。交通局表示，顧問公司10月送交立體化可行性研究的期中報告，預計明年4月完成期末成果。

