南市71名消防員水域救生訓練 導入水下視訊及通話

為強化消防人員水域救援專業能力，確保水域執勤安全，台南市消防局今明兩天在安平漁港公園辦理2梯次潛水複訓，參訓潛水成員共計71名；藉由定期水下救生訓練及裝備操作，讓水域救援工作能更加熟練及安全，另外也導入水下視訊及通話設備，讓岸上人員同步觀看。

台南市消防局指出，水域救援存在許多風險及突發狀況，消防人員並非專業的水下作業單位，但也積極導入潛水相關安全裝備器材，如已全面配發的全罩式面鏡與水下通訊器等；在確保潛水人員的搜救安全同時，也不斷與民間業者交流試用更安全及有效的救援設備。

消防局表示，本次訓練感謝對水域救生訓練相當有熱誠的銀色快手潛水中心阿吉教練，捐贈自行研發的水下視訊與通話技術裝備，近20萬元器材供消防局使用；藉由專業器材及APP軟體將水下畫面傳輸手機或平板，即可進行水下影像及聲音不中斷傳遞。

今明二天的水下訓練及裝備操作，指揮官與岸上人員不再侷限於單一設備畫面的限制，能透過手機即時觀看、隨時掌握及分享水下搜救畫面，讓潛水救援過程更有效率及確保安全；消防局感謝阿吉教練透過實作及技術精進，回饋在地救災量能。

市長黃偉哲表示，消防同仁進行水域救援時，本身的安全防護也要特別重視，消防局近年來除了加強潛水技能及觀念，並逐步添購及更換潛水相關安全裝備；一方面提升專業技能，也保障潛水同仁的執勤安全，讓民眾生命財產更多一層保障。

消防局長李明峯表示，水域救援環境複雜且風險高，未來將持續辦理複訓並強化專業技能與裝備升級，才能有效降低潛水人員執勤風險，並能以最安全、最專業的狀態投入水域救援工作。