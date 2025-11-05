台南美髮業者捐款 幫助弱勢家庭及兒少

台南市在地美髮業者尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司，今天捐贈3萬元給家扶中心台南市南區分事務所，用於支持弱勢家庭生活補助及兒少課後照顧服務，由社會局長郭乃文及機要秘書呂維胤代表見證。

郭乃文指出，尤拿髮藝成大館董事長陳錫銘、台灣瀧川有限公司總經理黃榮漢長期關注社會議題，不僅以技術服務市民，也以行動回應公益，在景氣不易時仍願意回饋，更具代表性。他表示，市府將持續推動CSR合作計畫，促成更多企業參與社會議題，使公益協力形成常態化網絡。

陳錫銘說，身為美髮業者，多年在第一線接觸不同族群，深知讓人變美不只是技術，更是希望城市變得更美。他承諾未來也將參與公益剪髮行動，期望讓善意持續循環。

受贈單位主任李保良則表示，善款將直接用於弱勢家庭服務，這筆資源在現場工作者而言，不只是金額，而是支持與力量。