雲林湖山水庫可否設光電？議員質詢張麗善 她4字回應了

台南烏山頭水庫湖面設置光電板引起討論，雲林縣員李明哲今天在議會詢問縣長張麗善對縣內最大的湖山水庫設置光電的態度，張麗善一口回答「堅決反對」，並當場表示如果中央堅持施作，她將帶領鄉親抗議。

議會今天進入質詢議程，李明哲指出，台南烏山頭水庫設置光電板受到關注，日前傳出中央發函全國各水庫管理單位，調查是否能裝設太陽能光電板，雖然經濟部長襲明鑫曾說，地方不同意就不會核准設置光電板，但卻又補充說明水庫設置水域光電，由水庫管理單位自行招商、辦理審查，不必依照水庫蓄水相關辦法規定辦理。

對此，李明哲詢問縣長對雲林最大的湖山水庫如果被用來設置光電板的態度。張麗善則一口答覆「我堅決反對，如果中央堅持要設置一定會帶鄉親抗議」。

她進一步說，湖山水庫在中台灣供水扮演重要角色，以民生用水優先，其次供應工業、農業用水，供水範圍以雲林全縣及北嘉義、南彰化為主，遇缺水期還支援台中用水，如此重要的水庫，水質絕不能受到污染，保護民生用水安全，讓民眾喝到乾淨的水為首要。

她說，近年來光電案場爭議很大，也引起不少民怨與反彈，她藉此籲請中央不要想在湖山水庫興建任何太陽光電板，並重申地方將堅決反對。