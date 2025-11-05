快訊

台南運河「咖啡音樂一條街」重現風華 將試辦假日市集

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南運河明年迎來百年。記者吳淑玲／攝影
台南運河明年迎來百年。記者吳淑玲／攝影

台南運河明年迎來百年，議員今在市政總質詢關切「運河咖啡音樂一條街」推動進度，呼籲市府加速規畫，帶動觀光；市府經發局表示，將試辦「假日咖啡市集」，結合運河百年營造觀光新亮點。

市議員李啟維表示，上會期定期會中提出「運河咖啡音樂一條街」的構想，當時獲得市長正面回應，地方上也引起熱烈迴響。許多市民認為，運河的美應該更融入大家的生活當中。世界上許多擁有運河流域的城市都將視為珍貴資產，藉由運河帶動觀光、文化與生活的結合，創造城市新價值。

李啟維說，明年即將迎來「運河百年」，百年前的運河，船隻穿梭、商業繁榮、熱鬧非凡；而現今運河的景象相對冷清，值得市府思考如何再現風華。安平觀光發展已漸成成熟，運河沿岸更應順勢提升，延續夜間觀光量能,打造兼具文化、美學與生活氣息的「運活音樂一條街」，讓運河成為市民休憩、遊客駐足的城市帶動整體城市觀光再升級。

經發局長張婷媛表示，已會同工務局、觀旅局研議，並配合明年「運河開通百周年」調整設計，刻正配合光環境以及人行動線進行規畫。將研議於河岸空間，承天橋至望月橋間試辦「假日咖啡市集」，營造特色河岸氛圍。

李啟維指出，台南運河擁有深厚的歷史底蘊與自然景觀，是台南的珍貴資產，市府應以更積極的態度營造運河的未來，市府應跨局處協調整合規畫，結合「運河百年系列活動招商」、「運河光環境計畫」及「運河遊船BOT案」等相關計畫，讓運河成為市民休憩、遊客駐足的城市亮點，延續夜間觀光熱度，帶動整體城市觀光再升級。

市府工務局表示，目前推動2025台南運河光環境示範計畫，透過示範光環境營造，創造歷史文化與現代氛圍兼具的運河公園廊帶，預計明年1月底完工；觀旅局指出，台南運河遊河民間自提BOT案，計畫興建3座遊憩碼頭，預計2027年完工，屆時將為臺南觀光注入新亮點。

台南 咖啡 音樂

