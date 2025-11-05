台南學甲市區有機肥料廠飄惡臭1年多 黃偉哲：停工徹查

台南市學甲工業區內有家有機肥料廠從去年8月設廠後，幾乎天天飄屍臭味，地方民眾被臭到無法忍受，民怨沖天。市議員謝舒凡今天市政總質詢痛訴該問題一年多來無解，環保局提供的陳情數據與其服務處接案的數據差異大，且工廠登記項目與營運項目不同，她質疑有官商勾結之嫌。

環保局長許仁澤說，已勒令廠商停工，要求業者改善，否則連續開罰。市長黃偉哲指示市府政風處，從業者設立流程、及其汙染空氣的的稽查過程，有無按規定執行皆徹查。

謝舒凡表示，學甲工業區從去年8月有家有機肥料廠設置後，常常飄出屍臭味，不僅當地居民被臭到無法吃飯過日子，周遭廠家員工離職率高，廠家們無不叫苦連天，她的服務處接陳情案接不完，請環保局前往現場稽查卻無果，臭味依舊無法解決，她請環保局提供民眾向該局陳情案件數，去年僅有11件，但其服務處卻有26件，現場所偵測的臭味指標是62，環保局的標準是30，已明顯超標一倍多。

黃偉哲表示，市府將依法嚴格稽查，若在改善期限後仍持續發出惡臭且情節重大，將依法要求停工。他強調，在市區內設立有機肥料工廠對民眾影響極大，將要求調查該公司設立流程是否合法，以及汙染裁罰是否依規執行。

環保局長許仁澤說明，該廠自2024年8月開始運作後即多次查獲異味問題，目前已暫停營運並提出改善計畫。若復工後一年內再發生兩次違規，將視為情節重大，依法勒令立即停工。