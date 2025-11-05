快訊

司法不只嚴肅也有溫度 嘉義地檢署「更馨市集」賣出重生希望

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
為協助更生人與馨生人家庭重建生活，嘉義地檢署聯合嘉義更生保護會及犯罪被害人保護協會，舉辦「更馨市集」活動。記者李宗祐／攝影
為協助更生人與馨生人家庭重建生活，嘉義地檢署聯合嘉義更生保護會及犯罪被害人保護協會，舉辦「更馨市集」活動。記者李宗祐／攝影

為協助更生人與馨生人家庭重建生活，嘉義地檢署聯合嘉義更生保護會及犯罪被害人保護協會，舉辦「更馨市集」活動，邀集12攤更生人與馨生人展售自營成果，讓社會看見他們的努力，也傳達司法關懷與社會接納的力量。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，地檢署過去常被視為嚴肅的場所，但自九十年代起推動「柔性司法」，積極發展更生保護與被害人保護服務，期望司法不僅是法律的終點，更是關懷的起點。希望讓更生人離開爭議後，能迅速走上正軌；讓馨生人家庭走出傷痛後，也能重新找到生活的力量。

蔡宗熙表示，社會接納是復歸的關鍵，當他們的產品被看見、有了銷路，生活穩定下來，就是他們重生的開始。

更保協會嘉義分會主委黃俊森表示，更生與馨生同場舉辦市集，象徵彼此理解與修復的契機。更生人服刑多年出來後，若經濟上無法獨立，容易走回頭路；因此積極媒合就業，也鼓勵他們以手作、食品創業自立。

高檢署主任檢察官王金聰表示，司法保護與更生輔導正面臨多重挑戰，包括社會接納度不足、更生人自我隔閡，以及志工人力銳減等問題，全台志工人數已從1221人降至900多人，如何招募與傳承志工能量，是司法保護永續的重要課題。

他表示，志工是司法保護的靈魂，他們陪伴更生人走出陰影，就像保護野生動物重返自然一樣，都是讓生命回歸正軌的過程。

活動現場展出的產品琳瑯滿目，從辣椒醬、蘿蔔糕到手作藝品，展現更生人與馨生人堅毅不拔的生命力。地檢署期望藉此讓社會了解，他們同樣值得肯定與支持，並邀請民眾慷慨解囊，用行動支持重生的力量。

嘉義地檢署聯合嘉義更生保護會及犯罪被害人保護協會，舉辦「更馨市集」活動，邀集12攤更生人與馨生人展售自營成果，讓社會看見他們的努力，也傳達司法關懷與社會接納的力量。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署聯合嘉義更生保護會及犯罪被害人保護協會，舉辦「更馨市集」活動，邀集12攤更生人與馨生人展售自營成果，讓社會看見他們的努力，也傳達司法關懷與社會接納的力量。記者李宗祐／攝影
左起嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、高檢署主任檢察官王金聰、更保協會嘉義分會主委黃俊森等人關切「更馨市集」更生人與馨生人攤位。記者李宗祐／攝影
左起嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、高檢署主任檢察官王金聰、更保協會嘉義分會主委黃俊森等人關切「更馨市集」更生人與馨生人攤位。記者李宗祐／攝影
為協助更生人與馨生人家庭重建生活，嘉義地檢署聯合嘉義更生保護會及犯罪被害人保護協會，舉辦「更馨市集」活動，邀集12攤更生人與馨生人展售自營成果。記者李宗祐／攝影
為協助更生人與馨生人家庭重建生活，嘉義地檢署聯合嘉義更生保護會及犯罪被害人保護協會，舉辦「更馨市集」活動，邀集12攤更生人與馨生人展售自營成果。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署「更馨市集」活動會場邀集12攤更生人與馨生人展售自營成果，吸引不少民眾熱情購買。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署「更馨市集」活動會場邀集12攤更生人與馨生人展售自營成果，吸引不少民眾熱情購買。記者李宗祐／攝影

更生人 司法 嘉義

