司法不只嚴肅也有溫度 嘉義地檢署「更馨市集」賣出重生希望

為協助更生人與馨生人家庭重建生活，嘉義地檢署聯合嘉義更生保護會及犯罪被害人保護協會，舉辦「更馨市集」活動，邀集12攤更生人與馨生人展售自營成果，讓社會看見他們的努力，也傳達司法關懷與社會接納的力量。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，地檢署過去常被視為嚴肅的場所，但自九十年代起推動「柔性司法」，積極發展更生保護與被害人保護服務，期望司法不僅是法律的終點，更是關懷的起點。希望讓更生人離開爭議後，能迅速走上正軌；讓馨生人家庭走出傷痛後，也能重新找到生活的力量。

蔡宗熙表示，社會接納是復歸的關鍵，當他們的產品被看見、有了銷路，生活穩定下來，就是他們重生的開始。

更保協會嘉義分會主委黃俊森表示，更生與馨生同場舉辦市集，象徵彼此理解與修復的契機。更生人服刑多年出來後，若經濟上無法獨立，容易走回頭路；因此積極媒合就業，也鼓勵他們以手作、食品創業自立。

高檢署主任檢察官王金聰表示，司法保護與更生輔導正面臨多重挑戰，包括社會接納度不足、更生人自我隔閡，以及志工人力銳減等問題，全台志工人數已從1221人降至900多人，如何招募與傳承志工能量，是司法保護永續的重要課題。

他表示，志工是司法保護的靈魂，他們陪伴更生人走出陰影，就像保護野生動物重返自然一樣，都是讓生命回歸正軌的過程。