聽新聞
0:00 / 0:00
司法不只嚴肅也有溫度 嘉義地檢署「更馨市集」賣出重生希望
為協助更生人與馨生人家庭重建生活，嘉義地檢署聯合嘉義更生保護會及犯罪被害人保護協會，舉辦「更馨市集」活動，邀集12攤更生人與馨生人展售自營成果，讓社會看見他們的努力，也傳達司法關懷與社會接納的力量。
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，地檢署過去常被視為嚴肅的場所，但自九十年代起推動「柔性司法」，積極發展更生保護與被害人保護服務，期望司法不僅是法律的終點，更是關懷的起點。希望讓更生人離開爭議後，能迅速走上正軌；讓馨生人家庭走出傷痛後，也能重新找到生活的力量。
蔡宗熙表示，社會接納是復歸的關鍵，當他們的產品被看見、有了銷路，生活穩定下來，就是他們重生的開始。
更保協會嘉義分會主委黃俊森表示，更生與馨生同場舉辦市集，象徵彼此理解與修復的契機。更生人服刑多年出來後，若經濟上無法獨立，容易走回頭路；因此積極媒合就業，也鼓勵他們以手作、食品創業自立。
高檢署主任檢察官王金聰表示，司法保護與更生輔導正面臨多重挑戰，包括社會接納度不足、更生人自我隔閡，以及志工人力銳減等問題，全台志工人數已從1221人降至900多人，如何招募與傳承志工能量，是司法保護永續的重要課題。
他表示，志工是司法保護的靈魂，他們陪伴更生人走出陰影，就像保護野生動物重返自然一樣，都是讓生命回歸正軌的過程。
活動現場展出的產品琳瑯滿目，從辣椒醬、蘿蔔糕到手作藝品，展現更生人與馨生人堅毅不拔的生命力。地檢署期望藉此讓社會了解，他們同樣值得肯定與支持，並邀請民眾慷慨解囊，用行動支持重生的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言