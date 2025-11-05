嘉義市民好福利 黃敏惠編預算明年發送老人千元春節禮金

嘉義市長黃敏惠上午在議會定期會施政報告，針對財劃法修訂明年補助款減少3億元，以台灣諺語「阿婆仔炊粿倒貼」（賠錢意思），指財源倒貼，財政困難，但仍將穩健推動十大旗艦計畫，並宣布對65歲以上長者，市府將以自有財源增編預算，發放每人千元春節禮金。

黃敏惠指出，中央對地方補助款包括中央統籌分配稅款、一般性補助款和計畫型補助款有3種，嘉市明年統籌款增加66億元，但補助款減少69億元，財源比今年減少約3億元，財政短缺，將效法美國職棒道奇隊逆轉勝的精神，優先編列教育、水利、警消、環保等核心經費，保障市民權益。

市府在「西區大發展」和「東區大進步」總體規畫，採取分區重點推進與跨區整合縫合的策略，成功地在基礎建設的現代化與文化創新的傳承與發展之間找到了平衡點。北港路兩側開發案進入公開展覽階段，將打造以冷鏈、智慧製造與創新研發為主的產業專區，串聯高鐵聯外輕軌，建構15分鐘產業生活圈，打造「大南方新矽谷」應援城市。

東區推進民族國小公辦都更二期、建國二村及復興新村市地重劃等計畫，教育部已同意重新參與二期都更，預計117年底完工，打造嘉市新都心。鐵路高架化進度54.02％，地方配合款大增至47.23億元，影響財政負擔，市府持續爭取中央履行「全額負擔」承諾，落實輕軌建設，帶動未來形成產業生活圈及雲嘉南區域發展。

嘉市觀光人次、住宿營收皆創新高，文化路夜市年吸引736萬人次，是全國冠軍；2025光織影舞有逾105.8萬人次參觀；2025購物節發票登錄總額13.54億元，創歷史新高；因應熱鬧滾滾的嘉義市，興建6場前瞻計畫補助停車場。教育推動「師師有平板」、「生生有平板」；公共建設雨水下水道完成率89.75％，居全台非六都之冠；汙水接管戶數突破1.5萬戶，連續4年中央評比第一。

社會處說，市府編列5500萬元明年度「老人春節禮金」，實際執行視議會預算審核而定。發放對象設籍嘉市連續6個月以上，農曆大年初一年滿65歲（含當日，以實歲計），發放春節禮金健在者。符合前述要件者, 每人1次性發放千元。發放方式比照重陽節敬老禮金發放方式，可採領取現金或入戶匯款方式擇一領款。