虎尾就業中心「政策小學堂」 勞工困境和企業對策一次搞懂

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾就業中心開辦線上「政策小學堂趣味互動測驗」，以輕鬆方式讓企業短時間內了解相關補助資源，保障勞工就業穩定。記者蔡維斌／翻攝
虎尾就業中心開辦線上「政策小學堂趣味互動測驗」，以輕鬆方式讓企業短時間內了解相關補助資源，保障勞工就業穩定。記者蔡維斌／翻攝

勞動部統計今年10月底前全國減班休息人數達8331人，雲林縣目前並無企業申請減班休息，為因應美國關稅等國際經貿變動，讓各企業能掌握各項「支持勞工安定就業措施」，虎尾就業中心開辦線上「政策小學堂趣味互動測驗」，以輕鬆方式讓企業短時間內了解相關補助資源；短短幾天已上百家響應，反應熱烈。

勞動部最近一項統計資料顯示，今年8月起勞雇雙方協商減少工時實施人數有逐漸上升趨勢，從8月中3934人到10月中達到最高8543人，不過到10月底反降至8331人，顯示減班休息人數有緩降趨勢。

虎尾就業中心指出，依目前資料顯示雲林並無企業申請減班休息，但勞動部因應國內外經濟貿易變動，推出各項「支持勞工安定就業措施」，目的在於減輕企業因景氣波動而產生的營運壓力，並保障勞工就業權益。

如強化版的「僱用安定措施」，提供實施減班休息的勞工薪資差額補貼；「勞工再充電計畫」則鼓勵減班休息勞工利用空檔參加職業訓練，提升職能，期間更可領取訓練津貼，此外，還有「補助企業辦理員工訓練計畫」直接補助企業提升員工技能，協助企業度過難關。

虎尾就業中心主任廖家偉說，對於政府一連串的措施，為讓僱主掌握相關訊息，虎尾就業中心即日起至10日，以輕鬆易懂的方式，將政策化繁為簡，包括適用對象、補助項目及申請流程等關鍵資訊，如同「懶人包」一般，透過小學堂測驗，可讓企業清楚明瞭並隨時掌握運用，度過難關。

廖家偉說，「小學堂」一推出，已有超過百家企業響應，以製造業為多數，甚至有10家企業邀請就業中心前往公司宣導，為提高參與學堂興趣，還設計獎勵機制，只要參加測驗達到80分以上可參加抽獎，獎項包含全聯禮券、星巴克飲料兌換券及精美小禮物，歡迎企業夥伴餐躍參加測驗。

廖家偉指出，為即時掌握產業變化及廠商需求，就業中心除主動訪視664家廠商，面對產業環境的挑戰，也規畫「政策小學堂」提供即時、線上、趣味的學習模式，目的就是希望讓好政策能走入企業，發揮效益，請業界善加把握。

虎尾就業中心除開辦線上「政策小學堂趣味互動測驗」，以輕鬆方式讓企業短時間內了解相關補助資源，也可企業當面宣導。記者蔡維斌／翻攝
虎尾就業中心除開辦線上「政策小學堂趣味互動測驗」，以輕鬆方式讓企業短時間內了解相關補助資源，也可企業當面宣導。記者蔡維斌／翻攝

