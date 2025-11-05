芥菜種會跨區動員修繕團 從雲嘉南到花東助受災戶重生
基督教芥菜種會在丹娜斯颱風後協助嘉義、雲林、彰化、台南共15戶弱勢家庭災後復原，社工深入家園關心生活狀況，受助家庭大多屬於低收入、中低收入或社會邊緣戶，其中嘉義縣占6戶，芥菜種會今舉行完工感恩禮拜，陪伴受災戶走出陰霾，重建生活信心。
芥菜種會執行長李肇家說，從水電檢修、環境整潔、防災教育到社區培力，提升脆弱家庭面對災害應變能力。另也串聯花東修繕工班、企業及教會志工投入，「以工帶振」讓受災家庭透過粉刷與清潔工作獲得收入，重建過程讓脆弱家庭重新站立，重拾生活希望。
義竹鄉受助案家施婦回想颱風夜心有餘悸，屋瓦被掀翻、屋頂牆壁轟然倒塌，躲在臥室拚命抵擋，感動芥菜種會幫助。民雄鄉許家孩童是芥菜種會長期關懷對象，因颱風導致屋內漏水，天花板木板崩塌腐朽，屋內物品幾乎全毀，感謝芥菜種會幫忙修復家園。
芥菜種會表示，許多家庭因經濟困難、居住環境老舊，面對災害時格外脆弱，亟需社會各界關注，目前持續為花蓮光復受災戶提供修繕服務，更多了解脆弱家庭與社區安全共好計畫，詳見芥菜種會官網，或電洽專線 02-7705-9292。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言