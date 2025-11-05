台南捷運綠線議員提「永華路全面地下化」交通局：成本將大增

台南捷運綠線路線至今仍未定案，交通局最近完成綠線修正方案，在市區地下段以潛盾工法避開文資及景觀衝擊，並往西延伸至永華路二段，穿越台南運河河床底下再出地面，議員今質詢指安平居民認為「永華路為何不全面地下化」，並改走安平運河疏解安平觀光交通；交通局說明是基於經費和工程可行性。

台南捷運綠線規畫一波多折，路線多次更改，目前可行性研究案規畫19個站點，分成安平段、核心市區段及永康歸仁段，兩側高架中間在市區歷史街區採用潛盾工法，並往西延伸至永華路二段，「鑽地過河」路線將直接穿越台南運河河床底下通過。

議員李啟維上午在議會質詢指出，捷運綠線在市區路段從高架改為地下，預計過建平路後再出土，但地方質疑前段永華路是地下、後段卻變高架，建議永華路應全線地下化，並走台南運河段，並在漁光島設站，解決安平的觀光人潮問題。

交通局長王銘德說，選用跨座式單軌選擇理由是景觀衝擊較小、造價較低，僅遇歷史街區等無法避免時才採地下，若永華路全線地下化，成本恐大幅墊高。目前路線是兼顧財務負擔與工程可行性；漁光島站是在億載金城站，就設在漁光橋下方，若走運河南岸的運量不如永華路，且對民宅衝擊更大，希望市民支持新方案加速路線定案

王銘德表示，綠線已辦過5次說明會，在市區段民眾較擔心的是施工期間的交通黑暗期，以及地下段過運河的施工安全性，這部分採「潛盾工法」，因開挖深度比河床更深，此技術為國內外都市捷運常見方式，施工經驗相當成熟、安全性高，民眾可放心。顧問公司已著手修正報告書，預計明年4月定期會前送交議會支持，再爭取中央核定。

綠線為台南東西向捷運骨幹，全長17.23公里，東起市道180與台39路口，行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，全線設19個車站，其中7座地下車站（G8至G14）、12座高架車站。

規畫站點，G1保吉路、G2大灣民族、G3大灣南興、G4崑山科大、G5復興里、G6平實轉運站、G7小東東興、G8成功大學、G9成大醫院、G10台南車站、G11台南醫院、G12南市美術館二館、G13永華海安、G14市政府、G15永華文平、G16永華育平、G17安億轉運站、G18億載金城、G19台南地方法院，其中成大、成醫、市政府站都是地下車站。站距平均800公尺至1公里，地下段更密集，每500至800公尺一站，步行10至15分鐘即可抵達，轉乘更為便利。