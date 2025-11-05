議員顏翎熹批評估性專區可行性不透明 嘉市警局長：7成受訪者反對

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
主張設立性專區的嘉義市議員顏翎熹上午在嘉義市議會質詢，批市府將可行性評估交警局執行，過程不透明，問卷調查時間、對象、方式未公開，形同黑箱，疑性交易養生館在學校附近。警察局長陳明志回應，問卷調查7成受訪民眾反對設置性專區，他要求員警取締學校附近性交易養生館。

顏翎熹指出，市府以性專區「須與學校、宗教場所300公尺距離」作為劃設門檻，引用不動產說明書資料為依據，導致嘉市「無地可劃」，是實質阻絕，違背憲法法庭釋字第738號保障性工作權意旨。市區已有學校周邊有養生館疑從事性交易，不能漠視現況，呼籲市府擴大問卷調查範圍並公開資訊。

警察局長陳明志回應，上任後重新檢視評估案，邀請3位博士專家學者討論，就社區、學校及寺廟周邊進行問卷民調，結果顯示7成民眾反對設置性專區，僅1成8贊成須與學校、宗教場所300公尺距離。他強調，已要求員警取締學校附近性交易養生館。

顏翎熹要求市長黃敏惠表態，但黃敏惠要警察局長代為說明。此案源自2023年12月市議會通過顏翎熹提案，要求啟動性專區可行性評估，但市府2度回文未見評估成果。顏翎熹指市府「零份評估報告」，跳過委外研究程序，卻先制定300公尺門檻，法源薄弱。她將要求市府公開是否委託研究單位、若未委託為何違反議會決議、若委託公布完整報告與經費。她說，推動專區是為保障制度底層的性工作者，不應再拖延。

市府回應，依「兒童及少年福利與權益保障法」，特種行業須距離學校200公尺，性專區採300公尺屬合理；警方強調，性專區涉及觀光、衛生、治安及都市發展等，需跨局處專責辦理，並舉彰化縣2020 年提案最終無疾而終為例，表示執行難度高。

