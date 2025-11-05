嘉基珍珠藝廊今啟用 首展「信心的溫室」開幕

嘉義基督教醫院今天舉辦珍珠藝廊啟用暨首檔展覽「信心的溫室」開幕儀式。「珍珠藝廊」名稱取自嘉基首位美國宣教護理師傅珍珠（Miss Pearl），她在嘉義醫療資源匱乏的年代遠渡重洋，將專業與愛心帶入台灣，奠定嘉基現代護理與人文關懷的基礎。院長陳煒表示，透過藝術，讓走進醫院的人，都能感受到色彩與光影中所蘊含的信心與平安。

嘉基指出，珍珠藝廊以傅珍珠女士的精神為名，象徵護理人員以信仰為根、以愛為行的使命。珍珠的溫潤，來自歲月的淬鍊；護理的光芒，源自日夜守護的奉獻。醫院以此藝廊向所有無名奉獻者致敬，期盼讓藝術與信仰在醫療空間中交織，陪伴每位病人與家屬走過療癒之路。

院長陳煒表示，嘉基的每一步成長都源自對上帝的信靠與對人的愛，醫院的任務不只是治癒身體，更是醫治心靈。正如馬太福音所言「天國好比重價的珍珠」，嘉基願成為那顆珍珠，以愛的光澤，照亮生命旅程。

首展「信心的溫室」由策展人齊簡以〈希伯來書〉「信就是所望之事的實底」為靈感，邀集呂迦諾、張浩強、莊道明、黃萱、蔡三行、齊簡等6名藝術家，透過繪畫、雕塑與影像創作詮釋信仰與希望在病痛中的綻放。觀展者彷彿在作品引導下展開一場信心的旅程，看見愛如何穿越苦難、帶來平安。

嘉基表示，嘉基藝術空間（珍珠藝廊與陽光圈）的成立，是「全人醫療」理念的延伸。藝術進入醫院，不僅改變牆上的色彩，更改變了人與空間的關係。病人能在等待中找到安定，家屬能在焦慮時感受平靜，醫護人員也能在繁忙間獲得心靈的喘息。這裡不只是展覽的所在，更是一處信心與希望的花園。